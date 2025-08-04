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Satoshi AI agent by Virtuals Fiyatı (SAINT)

Listelenmedi

Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00041346
$0,00041346$0,00041346
+%2,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) Fiyatı

Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT), şu anda 0,0004135 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 413,48K USD piyasa değerine sahiptir. SAINT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Satoshi AI agent by Virtuals Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,81
Satoshi AI agent by Virtuals 24 saatlik fiyat değişimi
1,00B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Satoshi AI agent by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Satoshi AI agent by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ -0,0001350983.
Son 60 gün içerisinde, Satoshi AI agent by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ -0,0001464750.
Son 90 gün içerisinde, Satoshi AI agent by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ -0,0008278458687240333.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,81
30 Gün$ -0,0001350983-%32,67
60 Gün$ -0,0001464750-%35,42
90 Gün$ -0,0008278458687240333-%66,68

Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) Fiyat Analizi

En güncel Satoshi AI agent by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00040218
$ 0,00040218$ 0,00040218

$ 0,00041348
$ 0,00041348$ 0,00041348

$ 0,0305837
$ 0,0305837$ 0,0305837

+%1,64

+%2,81

-%15,36

Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 413,48K
$ 413,48K$ 413,48K

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1,00B
1,00B 1,00B

Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) Nedir?

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Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) Token Ekonomisi

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SAINT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SAINT / VND
10,8812525
1 SAINT / AUD
A$0,00063679
1 SAINT / GBP
0,000310125
1 SAINT / EUR
0,00035561
1 SAINT / USD
$0,0004135
1 SAINT / MYR
RM0,001749105
1 SAINT / TRY
0,016817045
1 SAINT / JPY
¥0,0607845
1 SAINT / ARS
ARS$0,563348265
1 SAINT / RUB
0,03304692
1 SAINT / INR
0,03629703
1 SAINT / IDR
Rp6,77868744
1 SAINT / KRW
0,57271404
1 SAINT / PHP
0,023714225
1 SAINT / EGP
￡E.0,02002994
1 SAINT / BRL
R$0,00227425
1 SAINT / CAD
C$0,000566495
1 SAINT / BDT
0,05035603
1 SAINT / NGN
0,630335265
1 SAINT / UAH
0,01725122
1 SAINT / VES
Bs0,0516875
1 SAINT / CLP
$0,399441
1 SAINT / PKR
Rs0,117537375
1 SAINT / KZT
0,223269325
1 SAINT / THB
฿0,01338913
1 SAINT / TWD
NT$0,012359515
1 SAINT / AED
د.إ0,001517545
1 SAINT / CHF
Fr0,0003308
1 SAINT / HKD
HK$0,00324184
1 SAINT / MAD
.د.م0,00374631
1 SAINT / MXN
$0,00779034
1 SAINT / PLN
0,001525815
1 SAINT / RON
лв0,00181113
1 SAINT / SEK
kr0,003998545
1 SAINT / BGN
лв0,00069468
1 SAINT / HUF
Ft0,14268231
1 SAINT / CZK
0,008786875
1 SAINT / KWD
د.ك0,0001261175
1 SAINT / ILS
0,001410035