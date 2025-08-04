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Savings crvUSD Fiyatı (SCRVUSD)

Listelenmedi

Savings crvUSD (SCRVUSD) Canlı Fiyat Grafiği

$1,058
$1,058$1,058
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Savings crvUSD (SCRVUSD) Fiyatı

Savings crvUSD (SCRVUSD), şu anda 1,058 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 55,41M USD piyasa değerine sahiptir. SCRVUSD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Savings crvUSD Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,00
Savings crvUSD 24 saatlik fiyat değişimi
52,40M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Savings crvUSD (SCRVUSD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Savings crvUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Savings crvUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,0058022836.
Son 60 gün içerisinde, Savings crvUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,0107281200.
Son 90 gün içerisinde, Savings crvUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,0139857410489099.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,00
30 Gün$ +0,0058022836+%0,55
60 Gün$ +0,0107281200+%1,01
90 Gün$ +0,0139857410489099+%1,34

Savings crvUSD (SCRVUSD) Fiyat Analizi

En güncel Savings crvUSD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,057
$ 1,057$ 1,057

$ 1,058
$ 1,058$ 1,058

$ 1,13
$ 1,13$ 1,13

-%0,02

-%0,00

+%0,14

Savings crvUSD (SCRVUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 55,41M
$ 55,41M$ 55,41M

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52,40M
52,40M 52,40M

Savings crvUSD (SCRVUSD) Nedir?

Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings. As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem.

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Savings crvUSD (SCRVUSD) Kaynağı

Resmi Websitesi

Savings crvUSD (SCRVUSD) Token Ekonomisi

Savings crvUSD (SCRVUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SCRVUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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SCRVUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SCRVUSD / VND
27.841,27
1 SCRVUSD / AUD
A$1,62932
1 SCRVUSD / GBP
0,7935
1 SCRVUSD / EUR
0,90988
1 SCRVUSD / USD
$1,058
1 SCRVUSD / MYR
RM4,47534
1 SCRVUSD / TRY
43,02886
1 SCRVUSD / JPY
¥155,526
1 SCRVUSD / ARS
ARS$1.443,3765
1 SCRVUSD / RUB
84,4284
1 SCRVUSD / INR
92,7337
1 SCRVUSD / IDR
Rp17.344,25952
1 SCRVUSD / KRW
1.463,34096
1 SCRVUSD / PHP
60,65514
1 SCRVUSD / EGP
￡E.51,22836
1 SCRVUSD / BRL
R$5,85074
1 SCRVUSD / CAD
C$1,44946
1 SCRVUSD / BDT
128,84324
1 SCRVUSD / NGN
1.612,80462
1 SCRVUSD / UAH
44,13976
1 SCRVUSD / VES
Bs130,134
1 SCRVUSD / CLP
$1.024,144
1 SCRVUSD / PKR
Rs299,87952
1 SCRVUSD / KZT
571,2671
1 SCRVUSD / THB
฿34,2792
1 SCRVUSD / TWD
NT$31,5813
1 SCRVUSD / AED
د.إ3,88286
1 SCRVUSD / CHF
Fr0,8464
1 SCRVUSD / HKD
HK$8,29472
1 SCRVUSD / MAD
.د.م9,58548
1 SCRVUSD / MXN
$19,91156
1 SCRVUSD / PLN
3,90402
1 SCRVUSD / RON
лв4,63404
1 SCRVUSD / SEK
kr10,22028
1 SCRVUSD / BGN
лв1,77744
1 SCRVUSD / HUF
Ft364,19534
1 SCRVUSD / CZK
22,47192
1 SCRVUSD / KWD
د.ك0,32269
1 SCRVUSD / ILS
3,5972