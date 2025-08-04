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Savings Dai Fiyatı (SDAI)

Listelenmedi

Savings Dai (SDAI) Canlı Fiyat Grafiği

$1,16
$1,16$1,16
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Savings Dai (SDAI) Fiyatı

Savings Dai (SDAI), şu anda 1,16 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 449,30M USD piyasa değerine sahiptir. SDAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Savings Dai Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,01
Savings Dai 24 saatlik fiyat değişimi
386,32M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Savings Dai (SDAI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Savings Dai / USD fiyat değişimi, $ +0,0001644.
Son 30 gün içerisinde, Savings Dai / USD fiyat değişimi, $ +0,0026533840.
Son 60 gün içerisinde, Savings Dai / USD fiyat değişimi, $ +0,0030772480.
Son 90 gün içerisinde, Savings Dai / USD fiyat değişimi, $ +0,0026594032498225.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0001644+%0,01
30 Gün$ +0,0026533840+%0,23
60 Gün$ +0,0030772480+%0,27
90 Gün$ +0,0026594032498225+%0,23

Savings Dai (SDAI) Fiyat Analizi

En güncel Savings Dai fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,16
$ 1,16$ 1,16

$ 1,16
$ 1,16$ 1,16

$ 1,27
$ 1,27$ 1,27

+%0,01

+%0,01

+%0,01

Savings Dai (SDAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 449,30M
$ 449,30M$ 449,30M

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386,32M
386,32M 386,32M

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Savings Dai (SDAI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Savings Dai (SDAI) Token Ekonomisi

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SDAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SDAI / VND
30.525,4
1 SDAI / AUD
A$1,7864
1 SDAI / GBP
0,87
1 SDAI / EUR
0,9976
1 SDAI / USD
$1,16
1 SDAI / MYR
RM4,9068
1 SDAI / TRY
47,1772
1 SDAI / JPY
¥170,52
1 SDAI / ARS
ARS$1.582,53
1 SDAI / RUB
92,568
1 SDAI / INR
101,674
1 SDAI / IDR
Rp19.016,3904
1 SDAI / KRW
1.604,4192
1 SDAI / PHP
66,5028
1 SDAI / EGP
￡E.56,1672
1 SDAI / BRL
R$6,4148
1 SDAI / CAD
C$1,5892
1 SDAI / BDT
141,2648
1 SDAI / NGN
1.768,2924
1 SDAI / UAH
48,3952
1 SDAI / VES
Bs142,68
1 SDAI / CLP
$1.122,88
1 SDAI / PKR
Rs328,7904
1 SDAI / KZT
626,342
1 SDAI / THB
฿37,584
1 SDAI / TWD
NT$34,626
1 SDAI / AED
د.إ4,2572
1 SDAI / CHF
Fr0,928
1 SDAI / HKD
HK$9,0944
1 SDAI / MAD
.د.م10,5096
1 SDAI / MXN
$21,8312
1 SDAI / PLN
4,2804
1 SDAI / RON
лв5,0808
1 SDAI / SEK
kr11,2056
1 SDAI / BGN
лв1,9488
1 SDAI / HUF
Ft399,3068
1 SDAI / CZK
24,6384
1 SDAI / KWD
د.ك0,3538
1 SDAI / ILS
3,944