Scalr (SCALR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,02465684 $ 0,02465684 $ 0,02465684 24 sa Düşük $ 0,03245971 $ 0,03245971 $ 0,03245971 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,02465684$ 0,02465684 $ 0,02465684 24 sa Yüksek $ 0,03245971$ 0,03245971 $ 0,03245971 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,04174749$ 0,04174749 $ 0,04174749 En Düşük Fiyat $ 0,02415893$ 0,02415893 $ 0,02415893 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,51 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%6,71 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Scalr (SCALR) canlı fiyatı $0,02886814. SCALR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02465684 ve en yüksek $ 0,03245971 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SCALR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04174749, en düşük fiyatı ise $ 0,02415893 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SCALR son bir saatte +%0,51 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,71 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Scalr (SCALR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,89M$ 2,89M $ 2,89M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,89M$ 2,89M $ 2,89M Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Scalr piyasa değeri $ 2,89M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SCALR arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,89M.