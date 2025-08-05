Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) Nedir?

Scarlet Waifu DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) on Avalanche, combining blockchain innovation with a vibrant anime loving community. Described as “The Prodigies’ DAO,” it brings together experts from top firms (Ava Labs, JP Morgan, Jane Street, etc.) to drive investment, strategy, tech development, and education in the Avalanche ecosystem. The DAO introduces $WAIFU, a token blending meme culture with utility, incentivizing community engagement and governance participation. With a mix of finance, consulting, and blockchain expertise, Scarlet Waifu DAO accelerates web3 innovation while fostering an energetic, meme-driven community.

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Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) Kaynağı Resmi Websitesi

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) Token Ekonomisi

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