SCHNITZEL Fiyatı (SNTZL)
SCHNITZEL (SNTZL), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 56,39K USD piyasa değerine sahiptir. SNTZL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki SNTZL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SNTZL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, SCHNITZEL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SCHNITZEL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SCHNITZEL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SCHNITZEL / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%4,48
|30 Gün
|$ 0
|-%6,39
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel SCHNITZEL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,00
+%4,48
-%17,74
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Schnitzel is a golden-breaded, community-driven memecoin built by 18 long-time Cronos OGs, whales, and builders who came together to create more than just a token - it’s a movement. Originally launched on zkCRO via puush.fun, the project overcame early ecosystem slowdowns and successfully migrated to evmCRO, where it quickly gained momentum. Now officially whitelisted on EbisusBay, Wolfswap, and since today on VVS Finance by Cronos Labs, Schnitzel has cemented its place in the Cronos ecosystem. It’s powered by real community energy, long-term commitment, and a deflationary token model with locked team allocations and sustainable liquidity. Schnitzel blends meme culture with real utility, including upcoming NFTs, staking, burns, GameFi features, and DAO governance. The goal is clear: build a strong, self-sustaining community and secure a future CEX listing on Crypto.com - all with crispy vibes and no fake momentum.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
SCHNITZEL (SNTZL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SNTZL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 SNTZL / VND
₫--
|1 SNTZL / AUD
A$--
|1 SNTZL / GBP
￡--
|1 SNTZL / EUR
€--
|1 SNTZL / USD
$--
|1 SNTZL / MYR
RM--
|1 SNTZL / TRY
₺--
|1 SNTZL / JPY
¥--
|1 SNTZL / ARS
ARS$--
|1 SNTZL / RUB
₽--
|1 SNTZL / INR
₹--
|1 SNTZL / IDR
Rp--
|1 SNTZL / KRW
₩--
|1 SNTZL / PHP
₱--
|1 SNTZL / EGP
￡E.--
|1 SNTZL / BRL
R$--
|1 SNTZL / CAD
C$--
|1 SNTZL / BDT
৳--
|1 SNTZL / NGN
₦--
|1 SNTZL / UAH
₴--
|1 SNTZL / VES
Bs--
|1 SNTZL / CLP
$--
|1 SNTZL / PKR
Rs--
|1 SNTZL / KZT
₸--
|1 SNTZL / THB
฿--
|1 SNTZL / TWD
NT$--
|1 SNTZL / AED
د.إ--
|1 SNTZL / CHF
Fr--
|1 SNTZL / HKD
HK$--
|1 SNTZL / MAD
.د.م--
|1 SNTZL / MXN
$--
|1 SNTZL / PLN
zł--
|1 SNTZL / RON
лв--
|1 SNTZL / SEK
kr--
|1 SNTZL / BGN
лв--
|1 SNTZL / HUF
Ft--
|1 SNTZL / CZK
Kč--
|1 SNTZL / KWD
د.ك--
|1 SNTZL / ILS
₪--