SN44 Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Score Fiyatı (SN44)

Listelenmedi

Score (SN44) Canlı Fiyat Grafiği

$9,73
$9,73$9,73
+%6,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Score (SN44) Fiyatı

Score (SN44), şu anda 9,7 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 19,41M USD piyasa değerine sahiptir. SN44 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Score Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%5,82
Score 24 saatlik fiyat değişimi
2,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Score (SN44) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Score / USD fiyat değişimi, $ +0,533777.
Son 30 gün içerisinde, Score / USD fiyat değişimi, $ -2,1575486900.
Son 60 gün içerisinde, Score / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Score / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,533777+%5,82
30 Gün$ -2,1575486900-%22,24
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Score (SN44) Fiyat Analizi

En güncel Score fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 9,17
$ 9,17$ 9,17

$ 9,8
$ 9,8$ 9,8

$ 14,86
$ 14,86$ 14,86

+%0,47

+%5,82

-%18,08

Score (SN44) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 19,41M
$ 19,41M$ 19,41M

--
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2,00M
2,00M 2,00M

Score (SN44) Nedir?

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Score (SN44) Kaynağı

Resmi Websitesi

Score (SN44) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SN44 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SN44 / VND
255.255,5
1 SN44 / AUD
A$14,938
1 SN44 / GBP
7,275
1 SN44 / EUR
8,342
1 SN44 / USD
$9,7
1 SN44 / MYR
RM41,031
1 SN44 / TRY
394,499
1 SN44 / JPY
¥1.425,9
1 SN44 / ARS
ARS$13.233,225
1 SN44 / RUB
774,06
1 SN44 / INR
850,205
1 SN44 / IDR
Rp159.016,368
1 SN44 / KRW
13.416,264
1 SN44 / PHP
556,101
1 SN44 / EGP
￡E.469,674
1 SN44 / BRL
R$53,641
1 SN44 / CAD
C$13,289
1 SN44 / BDT
1.181,266
1 SN44 / NGN
14.786,583
1 SN44 / UAH
404,684
1 SN44 / VES
Bs1.193,1
1 SN44 / CLP
$9.389,6
1 SN44 / PKR
Rs2.749,368
1 SN44 / KZT
5.237,515
1 SN44 / THB
฿314,28
1 SN44 / TWD
NT$289,545
1 SN44 / AED
د.إ35,599
1 SN44 / CHF
Fr7,76
1 SN44 / HKD
HK$76,048
1 SN44 / MAD
.د.م87,882
1 SN44 / MXN
$182,554
1 SN44 / PLN
35,793
1 SN44 / RON
лв42,486
1 SN44 / SEK
kr93,702
1 SN44 / BGN
лв16,296
1 SN44 / HUF
Ft3.339,031
1 SN44 / CZK
206,028
1 SN44 / KWD
د.ك2,9585
1 SN44 / ILS
32,98