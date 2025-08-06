SENATE (SENATE) Nedir?

The SENATE token is used by the in-game mechanics as a governance coin as well as in-game currency for certain products within the game. The voting system implemented uses third-party solutions and/or specially designed contracts. Users who hold SENATE tokens will be able to: * Create factions and manage them by holding votes. * Take part in project level voting to steer the game development process, the purchase of game items, etc. * Purchase space ships, modules for space stations and land plots (which is not possible with the SIDUS token).

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SENATE (SENATE) Kaynağı Resmi Websitesi

SENATE (SENATE) Token Ekonomisi

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