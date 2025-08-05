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Senti AI Fiyatı (SENTI)

Listelenmedi

Senti AI (SENTI) Canlı Fiyat Grafiği

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+%82,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Senti AI (SENTI) Fiyatı

Senti AI (SENTI), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 25,60K USD piyasa değerine sahiptir. SENTI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Senti AI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%82,75
Senti AI 24 saatlik fiyat değişimi
95,02B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Senti AI (SENTI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Senti AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Senti AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Senti AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Senti AI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%82,75
30 Gün$ 0-%56,13
60 Gün$ 0-%83,35
90 Gün$ 0--

Senti AI (SENTI) Fiyat Analizi

En güncel Senti AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%1,98

+%82,75

+%55,53

Senti AI (SENTI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 25,60K
$ 25,60K$ 25,60K

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95,02B
95,02B 95,02B

Senti AI (SENTI) Nedir?

SentiAI is the initial platform for custom DeFAI Agents on the BNB Chain, revolutionizing the way users transition from data analysis to executing DeFi actions seamlessly. Powered by advanced Large Language Models (LLMs) and seamlessly integrated with DeFi tools, SentiAI’s AI Agents optimize workflows across the crypto ecosystem, eliminating manual effort. With a simple request, these agents can understand user intent, process data, analyze market trends, make informed decisions, and execute on-chain actions efficiently. Designed specifically for the DeFi ecosystem on the BNB Chain, SentiAI supports a wide range of use cases, including market news analysis, insight extraction, and on-chain execution.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Senti AI (SENTI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Senti AI (SENTI) Token Ekonomisi

Senti AI (SENTI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SENTI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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SENTI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SENTI / VND
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1 SENTI / AUD
A$--
1 SENTI / GBP
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1 SENTI / EUR
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1 SENTI / USD
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1 SENTI / MYR
RM--
1 SENTI / TRY
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1 SENTI / JPY
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1 SENTI / ARS
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1 SENTI / RUB
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1 SENTI / INR
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1 SENTI / IDR
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1 SENTI / KRW
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1 SENTI / PHP
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1 SENTI / EGP
￡E.--
1 SENTI / BRL
R$--
1 SENTI / CAD
C$--
1 SENTI / BDT
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1 SENTI / NGN
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1 SENTI / UAH
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1 SENTI / VES
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1 SENTI / CLP
$--
1 SENTI / PKR
Rs--
1 SENTI / KZT
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1 SENTI / THB
฿--
1 SENTI / TWD
NT$--
1 SENTI / AED
د.إ--
1 SENTI / CHF
Fr--
1 SENTI / HKD
HK$--
1 SENTI / MAD
.د.م--
1 SENTI / MXN
$--
1 SENTI / PLN
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1 SENTI / RON
лв--
1 SENTI / SEK
kr--
1 SENTI / BGN
лв--
1 SENTI / HUF
Ft--
1 SENTI / CZK
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1 SENTI / KWD
د.ك--
1 SENTI / ILS
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