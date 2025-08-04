Session Token (SESH) Nedir?

Session is a decentralized messaging app that offers end-to-end encryption, robust metadata protection and onion routing for secure and anonymous communication. With over 1 million monthly active users, Session is a user-friendly alternative to centralized messaging apps. Session Token (SESH) is the incentive layer for Session's censorship-resistant DePIN and a utility token that unlocks premium app features.

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Session Token (SESH) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Session Token (SESH) Token Ekonomisi

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