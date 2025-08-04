SETH Hakkında Daha Fazla Bilgi

SETH Fiyat Bilgileri

SETH Resmi Websitesi

SETH Token Ekonomisi

SETH Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

sETH Logosu

sETH Fiyatı (SETH)

Listelenmedi

sETH (SETH) Canlı Fiyat Grafiği

$3.321,63
$3.321,63$3.321,63
+%2,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü sETH (SETH) Fiyatı

sETH (SETH), şu anda 3.321,63 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 38,48M USD piyasa değerine sahiptir. SETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

sETH Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,32
sETH 24 saatlik fiyat değişimi
11,58K USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SETH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SETH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında sETH (SETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, sETH / USD fiyat değişimi, $ +75,21.
Son 30 gün içerisinde, sETH / USD fiyat değişimi, $ +1.369,3831557120.
Son 60 gün içerisinde, sETH / USD fiyat değişimi, $ +1.049,3181964980.
Son 90 gün içerisinde, sETH / USD fiyat değişimi, $ +1.733,2989734299528.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +75,21+%2,32
30 Gün$ +1.369,3831557120+%41,23
60 Gün$ +1.049,3181964980+%31,59
90 Gün$ +1.733,2989734299528+%109,13

sETH (SETH) Fiyat Analizi

En güncel sETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3.180,02
$ 3.180,02$ 3.180,02

$ 3.333,59
$ 3.333,59$ 3.333,59

$ 4.876,35
$ 4.876,35$ 4.876,35

+%0,19

+%2,32

-%8,49

sETH (SETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 38,48M
$ 38,48M$ 38,48M

--
----

11,58K
11,58K 11,58K

sETH (SETH) Nedir?

Synth sETH by Synthetix Tracks the price of Ether through price feeds supplied by an oracle.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

sETH (SETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

sETH (SETH) Token Ekonomisi

sETH (SETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: sETH (SETH) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SETH / VND
87.408.693,45
1 SETH / AUD
A$5.115,3102
1 SETH / GBP
2.491,2225
1 SETH / EUR
2.856,6018
1 SETH / USD
$3.321,63
1 SETH / MYR
RM14.050,4949
1 SETH / TRY
135.090,6921
1 SETH / JPY
¥488.279,61
1 SETH / ARS
ARS$4.531.533,7275
1 SETH / RUB
265.066,074
1 SETH / INR
291.140,8695
1 SETH / IDR
Rp54.452.942,1072
1 SETH / KRW
4.594.212,8856
1 SETH / PHP
190.429,0479
1 SETH / EGP
￡E.160.833,3246
1 SETH / BRL
R$18.368,6139
1 SETH / CAD
C$4.550,6331
1 SETH / BDT
404.508,1014
1 SETH / NGN
5.063.459,5557
1 SETH / UAH
138.578,4036
1 SETH / VES
Bs408.560,49
1 SETH / CLP
$3.215.337,84
1 SETH / PKR
Rs941.482,8072
1 SETH / KZT
1.793.514,1185
1 SETH / THB
฿107.620,812
1 SETH / TWD
NT$99.150,6555
1 SETH / AED
د.إ12.190,3821
1 SETH / CHF
Fr2.657,304
1 SETH / HKD
HK$26.041,5792
1 SETH / MAD
.د.م30.093,9678
1 SETH / MXN
$62.513,0766
1 SETH / PLN
12.256,8147
1 SETH / RON
лв14.548,7394
1 SETH / SEK
kr32.086,9458
1 SETH / BGN
лв5.580,3384
1 SETH / HUF
Ft1.143.404,6949
1 SETH / CZK
70.551,4212
1 SETH / KWD
د.ك1.013,09715
1 SETH / ILS
11.293,542