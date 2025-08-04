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sETH2 Fiyatı (SETH2)

Listelenmedi

sETH2 (SETH2) Canlı Fiyat Grafiği

$3.537,73
$3.537,73$3.537,73
+%2,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü sETH2 (SETH2) Fiyatı

sETH2 (SETH2), şu anda 3.536,64 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 8,33M USD piyasa değerine sahiptir. SETH2 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

sETH2 Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,17
sETH2 24 saatlik fiyat değişimi
2,36K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında sETH2 (SETH2) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, sETH2 / USD fiyat değişimi, $ +75,13.
Son 30 gün içerisinde, sETH2 / USD fiyat değişimi, $ +1.465,4980293120.
Son 60 gün içerisinde, sETH2 / USD fiyat değişimi, $ +1.268,8884311040.
Son 90 gün içerisinde, sETH2 / USD fiyat değişimi, $ +1.773,2686072575901.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +75,13+%2,17
30 Gün$ +1.465,4980293120+%41,44
60 Gün$ +1.268,8884311040+%35,88
90 Gün$ +1.773,2686072575901+%100,56

sETH2 (SETH2) Fiyat Analizi

En güncel sETH2 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3.428,56
$ 3.428,56$ 3.428,56

$ 3.549,73
$ 3.549,73$ 3.549,73

$ 4.821,87
$ 4.821,87$ 4.821,87

+%0,15

+%2,17

-%8,97

sETH2 (SETH2) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 8,33M
$ 8,33M$ 8,33M

--
----

2,36K
2,36K 2,36K

sETH2 (SETH2) Nedir?

StakeWise is a liquid Ethereum staking protocol that tokenizes staking yield separately from deposits to enable compounding and increase the capital efficiency of staked ETH in DeFi. All deposits into the protocol are non-custodial and all tokens are mapped 1:1 to the ETH staked in the StakeWise Pool.

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sETH2 (SETH2) Kaynağı

Resmi Websitesi

sETH2 (SETH2) Token Ekonomisi

sETH2 (SETH2) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SETH2 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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SETH2 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SETH2 / VND
93.066.681,6
1 SETH2 / AUD
A$5.446,4256
1 SETH2 / GBP
2.652,48
1 SETH2 / EUR
3.041,5104
1 SETH2 / USD
$3.536,64
1 SETH2 / MYR
RM14.959,9872
1 SETH2 / TRY
143.835,1488
1 SETH2 / JPY
¥519.886,08
1 SETH2 / ARS
ARS$4.824.861,12
1 SETH2 / RUB
282.223,872
1 SETH2 / INR
309.986,496
1 SETH2 / IDR
Rp57.977.695,6416
1 SETH2 / KRW
4.891.597,5168
1 SETH2 / PHP
202.755,5712
1 SETH2 / EGP
￡E.171.244,1088
1 SETH2 / BRL
R$19.557,6192
1 SETH2 / CAD
C$4.845,1968
1 SETH2 / BDT
430.692,0192
1 SETH2 / NGN
5.391.218,6496
1 SETH2 / UAH
147.548,6208
1 SETH2 / VES
Bs435.006,72
1 SETH2 / CLP
$3.423.467,52
1 SETH2 / PKR
Rs1.002.425,2416
1 SETH2 / KZT
1.909.608,768
1 SETH2 / THB
฿114.587,136
1 SETH2 / TWD
NT$105.568,704
1 SETH2 / AED
د.إ12.979,4688
1 SETH2 / CHF
Fr2.829,312
1 SETH2 / HKD
HK$27.727,2576
1 SETH2 / MAD
.د.م32.041,9584
1 SETH2 / MXN
$66.559,5648
1 SETH2 / PLN
13.050,2016
1 SETH2 / RON
лв15.490,4832
1 SETH2 / SEK
kr34.163,9424
1 SETH2 / BGN
лв5.941,5552
1 SETH2 / HUF
Ft1.217.417,5872
1 SETH2 / CZK
75.118,2336
1 SETH2 / KWD
د.ك1.078,6752
1 SETH2 / ILS
12.024,576