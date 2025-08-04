Shadow Token Fiyatı (SHDW)
Shadow Token (SHDW), şu anda 0,100923 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 16,32M USD piyasa değerine sahiptir. SHDW / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Shadow Token / USD fiyat değişimi, $ +0,00395506.
Son 30 gün içerisinde, Shadow Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0231555208.
Son 60 gün içerisinde, Shadow Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0020209527.
Son 90 gün içerisinde, Shadow Token / USD fiyat değişimi, $ -0,02629566248803348.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00395506
|+%4,08
|30 Gün
|$ +0,0231555208
|+%22,94
|60 Gün
|$ -0,0020209527
|-%2,00
|90 Gün
|$ -0,02629566248803348
|-%20,66
En güncel Shadow Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,55
+%4,08
-%9,92
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$SHDW is the utility token that powers the Shadow dePIN ecosystem providing decentralized storage, compute, and network orchestration to its users. Users utilize $SHDW to pay for decentralized data storage, compute, and other utilities. Compute, storage, and bandwidth are brought to the Shadow network by Shadow Operators who stake SHDW to secure their nodes and earn revenue based on their contributions to the network. Powering the Shadow ecosystem is DAGGER: a scalable and bandwidth-efficient L1/L2 hybrid powered by a custom consensus mechanism designed to orchestrate distributed systems, manage large amounts of data stored across decentralized networks, and more. DAGGER networks can be deployed as public permissionless Layer2 networks across any Layer1 protocol or be deployed as privately Layer1 protocols for private use. DAGGER's implicit voting design reduces communication overhead, resulting in faster data retrieval and cost reduction for users compared to other decentralized systems. Experience the future of decentralized data storage with Shadow Drive, the cornerstone product of the Shadow Ecosystem. Designed to seamlessly integrate with applications and systems on the Solana blockchain and beyond, Shadow Drive prioritizes data security and integrity through its hierarchical model. With robust auditing and repair procedures, it ensures system resilience, making it the ideal choice for Web3 builders creating hosting services, CDNs, social media apps, and more. Join us in the Shadows!
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|1 SHDW / VND
₫2.655,788745
|1 SHDW / AUD
A$0,15542142
|1 SHDW / GBP
￡0,07569225
|1 SHDW / EUR
€0,08679378
|1 SHDW / USD
$0,100923
|1 SHDW / MYR
RM0,42690429
|1 SHDW / TRY
₺4,10453841
|1 SHDW / JPY
¥14,835681
|1 SHDW / ARS
ARS$137,68420275
|1 SHDW / RUB
₽8,0536554
|1 SHDW / INR
₹8,84590095
|1 SHDW / IDR
Rp1.654,47514512
|1 SHDW / KRW
₩139,58861976
|1 SHDW / PHP
₱5,78591559
|1 SHDW / EGP
￡E.4,88669166
|1 SHDW / BRL
R$0,55810419
|1 SHDW / CAD
C$0,13826451
|1 SHDW / BDT
৳12,29040294
|1 SHDW / NGN
₦153,84601197
|1 SHDW / UAH
₴4,21050756
|1 SHDW / VES
Bs12,413529
|1 SHDW / CLP
$97,693464
|1 SHDW / PKR
Rs28,60561512
|1 SHDW / KZT
₸54,49337385
|1 SHDW / THB
฿3,2699052
|1 SHDW / TWD
NT$3,01255155
|1 SHDW / AED
د.إ0,37038741
|1 SHDW / CHF
Fr0,0807384
|1 SHDW / HKD
HK$0,79123632
|1 SHDW / MAD
.د.م0,91436238
|1 SHDW / MXN
$1,89937086
|1 SHDW / PLN
zł0,37240587
|1 SHDW / RON
лв0,44204274
|1 SHDW / SEK
kr0,97491618
|1 SHDW / BGN
лв0,16955064
|1 SHDW / HUF
Ft34,74072429
|1 SHDW / CZK
Kč2,14360452
|1 SHDW / KWD
د.ك0,030781515
|1 SHDW / ILS
₪0,3431382