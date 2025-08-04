Shardus (ULT) Nedir?

Shardus is building distributed ledger software to remedy the problems of traditional blockchains -- scalability, decentralization and efficiency. The technology being developed will use compute and state sharding to accommodate billions of daily active users, allowing for global-scale decentralized networks.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Shardus (ULT) Kaynağı Resmi Websitesi

Shardus (ULT) Token Ekonomisi

Shardus (ULT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ULT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!