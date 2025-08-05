SharedStake Governance v2 (SGTV2) Nedir?

SharedStake is a decentralized Ethereum 2 staking solution that allows users to stake any amount of Ether and earn additional yield on top of their ETH2 rewards.

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SharedStake Governance v2 (SGTV2) Kaynağı Resmi Websitesi

SharedStake Governance v2 (SGTV2) Token Ekonomisi

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