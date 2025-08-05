SHART Fiyatı (SHART)
SHART (SHART), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 72,02K USD piyasa değerine sahiptir. SHART / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, SHART / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SHART / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SHART / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SHART / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%9,39
|30 Gün
|$ 0
|-%59,10
|60 Gün
|$ 0
|-%84,45
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel SHART fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,03
-%9,39
-%32,82
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
SHART - Simply Hold And Receive Tokens. This is the infinite bid on fartcoin, the fartcoin printer. 10% of every tx is collected. The majority goes back to holders (who hold over 10000 tokens) in fartcoin. A varying 1-10% is burned. On top of that, a portion of fees will be sent to the developer, project, and marketing wallets. There will be project burns, adds to lp, other marketing, etc. The possibilities are endless and it is exciting to see where this can go!
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