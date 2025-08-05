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Sheesha Finance Polygon Fiyatı (MSHEESHA)

Listelenmedi

Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00010674
$0,00010674$0,00010674
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) Fiyatı

Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA), şu anda 0,00010674 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 40,93K USD piyasa değerine sahiptir. MSHEESHA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Sheesha Finance Polygon Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Sheesha Finance Polygon 24 saatlik fiyat değişimi
383,45M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Sheesha Finance Polygon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Sheesha Finance Polygon / USD fiyat değişimi, $ -0,0000003167.
Son 60 gün içerisinde, Sheesha Finance Polygon / USD fiyat değişimi, $ -0,0000053183.
Son 90 gün içerisinde, Sheesha Finance Polygon / USD fiyat değişimi, $ -0,00002617415405654715.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -0,0000003167-%0,29
60 Gün$ -0,0000053183-%4,98
90 Gün$ -0,00002617415405654715-%19,69

Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) Fiyat Analizi

En güncel Sheesha Finance Polygon fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,02965669
$ 0,02965669$ 0,02965669

--

--

-%0,31

Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 40,93K
$ 40,93K$ 40,93K

--
----

383,45M
383,45M 383,45M

Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) Nedir?

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Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

MSHEESHA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MSHEESHA / VND
2,8088631
1 MSHEESHA / AUD
A$0,0001643796
1 MSHEESHA / GBP
0,000080055
1 MSHEESHA / EUR
0,0000917964
1 MSHEESHA / USD
$0,00010674
1 MSHEESHA / MYR
RM0,0004515102
1 MSHEESHA / TRY
0,0043411158
1 MSHEESHA / JPY
¥0,01558404
1 MSHEESHA / ARS
ARS$0,144830169
1 MSHEESHA / RUB
0,0085199868
1 MSHEESHA / INR
0,0093803112
1 MSHEESHA / IDR
Rp1,7498357856
1 MSHEESHA / KRW
0,1478391696
1 MSHEESHA / PHP
0,0061183368
1 MSHEESHA / EGP
￡E.0,0051704856
1 MSHEESHA / BRL
R$0,0005881374
1 MSHEESHA / CAD
C$0,0001462338
1 MSHEESHA / BDT
0,0129987972
1 MSHEESHA / NGN
0,1624657518
1 MSHEESHA / UAH
0,0044531928
1 MSHEESHA / VES
Bs0,01344924
1 MSHEESHA / CLP
$0,10311084
1 MSHEESHA / PKR
Rs0,0301775328
1 MSHEESHA / KZT
0,057634263
1 MSHEESHA / THB
฿0,0034551738
1 MSHEESHA / TWD
NT$0,0031904586
1 MSHEESHA / AED
د.إ0,0003917358
1 MSHEESHA / CHF
Fr0,000085392
1 MSHEESHA / HKD
HK$0,000837909
1 MSHEESHA / MAD
.د.م0,0009681318
1 MSHEESHA / MXN
$0,0020205882
1 MSHEESHA / PLN
0,0003938706
1 MSHEESHA / RON
лв0,0004675212
1 MSHEESHA / SEK
kr0,0010321758
1 MSHEESHA / BGN
лв0,0001803906
1 MSHEESHA / HUF
Ft0,036857322
1 MSHEESHA / CZK
0,002268225
1 MSHEESHA / KWD
د.ك0,0000325557
1 MSHEESHA / ILS
0,0003639834