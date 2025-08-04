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Shezmu Fiyatı (SHEZMU)

Listelenmedi

Shezmu (SHEZMU) Canlı Fiyat Grafiği

$0,148141
$0,148141$0,148141
+2,90%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Shezmu (SHEZMU) Fiyatı

Shezmu (SHEZMU), şu anda 0,148141 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 210,80K USD piyasa değerine sahiptir. SHEZMU / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Shezmu Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+2,97%
Shezmu 24 saatlik fiyat değişimi
1,42M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Shezmu (SHEZMU) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Shezmu / USD fiyat değişimi, $ +0,0042691.
Son 30 gün içerisinde, Shezmu / USD fiyat değişimi, $ -0,0400610447.
Son 60 gün içerisinde, Shezmu / USD fiyat değişimi, $ +0,0022192706.
Son 90 gün içerisinde, Shezmu / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0042691+2,97%
30 Gün$ -0,0400610447-27,04%
60 Gün$ +0,0022192706+1,50%
90 Gün$ 0--

Shezmu (SHEZMU) Fiyat Analizi

En güncel Shezmu fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,141496
$ 0,141496$ 0,141496

$ 0,148727
$ 0,148727$ 0,148727

$ 45,17
$ 45,17$ 45,17

-0,05%

+2,97%

-11,82%

Shezmu (SHEZMU) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 210,80K
$ 210,80K$ 210,80K

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1,42M
1,42M 1,42M

Shezmu (SHEZMU) Nedir?

Shezmu is an elastic-supply protocol built synergistically with NFT secondary markets to allow for a hyper liquid ecosystem. On the protocol, participants must burn their Shezmu coins to join the ranks of the esteemed Guardians. The Shezmu used to acquire Guardian NFTs are burned during the minting process automatically by the Protocol. This enhances scarcity as the net token supply decreases with each transaction. This in turn effectively adds value to each Guardian's role as more Shezmu community members participate as circulating supply diminishes over time.This is a first mover in terms of how tokens being burned, NFT mints, and emissions work together synergistically.

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Shezmu (SHEZMU) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Shezmu (SHEZMU) Token Ekonomisi

Shezmu (SHEZMU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SHEZMU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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SHEZMU Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SHEZMU / VND
3 898,330415
1 SHEZMU / AUD
A$0,22813714
1 SHEZMU / GBP
0,11110575
1 SHEZMU / EUR
0,12740126
1 SHEZMU / USD
$0,148141
1 SHEZMU / MYR
RM0,62663643
1 SHEZMU / TRY
6,02489447
1 SHEZMU / JPY
¥21,776727
1 SHEZMU / ARS
ARS$201,82581699
1 SHEZMU / RUB
11,83942872
1 SHEZMU / INR
13,00381698
1 SHEZMU / IDR
Rp2 428,54059504
1 SHEZMU / KRW
205,18121064
1 SHEZMU / PHP
8,49588635
1 SHEZMU / EGP
￡E.7,17595004
1 SHEZMU / BRL
R$0,8147755
1 SHEZMU / CAD
C$0,20295317
1 SHEZMU / BDT
18,04061098
1 SHEZMU / NGN
225,82465899
1 SHEZMU / UAH
6,18044252
1 SHEZMU / VES
Bs18,517625
1 SHEZMU / CLP
$143,104206
1 SHEZMU / PKR
Rs42,10907925
1 SHEZMU / KZT
79,98873295
1 SHEZMU / THB
฿4,79680558
1 SHEZMU / TWD
NT$4,42793449
1 SHEZMU / AED
د.إ0,54367747
1 SHEZMU / CHF
Fr0,1185128
1 SHEZMU / HKD
HK$1,16142544
1 SHEZMU / MAD
.د.م1,34215746
1 SHEZMU / MXN
$2,79097644
1 SHEZMU / PLN
0,54664029
1 SHEZMU / RON
лв0,64885758
1 SHEZMU / SEK
kr1,43252347
1 SHEZMU / BGN
лв0,24887688
1 SHEZMU / HUF
Ft51,11753346
1 SHEZMU / CZK
3,14799625
1 SHEZMU / KWD
د.ك0,045183005
1 SHEZMU / ILS
0,50516081