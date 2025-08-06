SHIBA BSC (SHIBSC) Nedir?

SHIBSC is a decentralized, community driven, fair launched Meme Token on BSC. It is a decentralized community experiment. At the time of launch, 67% of the tokens has been burnt, and the remaining 33% of the tokens will be provided to the liquidity pool and locked permanently. Everyone has to buy on PancakeSwap, this means devs have no more rights for ownership than anybody else in the world. Many events will be launched together with our brother SHIB. In the near future, we will launch Shiba BSC mining and NFT.

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SHIBA BSC (SHIBSC) Kaynağı Resmi Websitesi

SHIBA BSC (SHIBSC) Token Ekonomisi

SHIBA BSC (SHIBSC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SHIBSC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!