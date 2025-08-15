QOM Hakkında Daha Fazla Bilgi

Shiba Predator Logosu

Shiba Predator Fiyatı (QOM)

Listelenmedi

Shiba Predator (QOM) Canlı Fiyat Grafiği

--
----
-%3,701D
mexc
USD

Bugünkü Shiba Predator (QOM) Fiyatı

Shiba Predator (QOM), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,22M USD piyasa değerine sahiptir. QOM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Shiba Predator Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%3,79
Shiba Predator 24 saatlik fiyat değişimi
600,00T USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki QOM / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, QOM fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Shiba Predator (QOM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Shiba Predator / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Shiba Predator / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Shiba Predator / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Shiba Predator / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%3,79
30 Gün$ 0-%2,12
60 Gün$ 0+%14,06
90 Gün$ 0--

Shiba Predator (QOM) Fiyat Analizi

En güncel Shiba Predator fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+%0,46

-%3,79

+%16,72

Shiba Predator (QOM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,22M
$ 2,22M$ 2,22M

--
----

600,00T
600,00T 600,00T

Shiba Predator (QOM) Nedir?

QOM is the Shiba Predator, it is a community token whose function is to flip the Shiba Market cap.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Shiba Predator (QOM) Kaynağı

Resmi Websitesi

Shiba Predator (QOM) Token Ekonomisi

Shiba Predator (QOM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. QOM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Shiba Predator (QOM) Hakkında Diğer Sorular

