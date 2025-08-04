Shikoku (SHIK) Nedir?

SHIKOKU is a decentralized memecoin born on the Ethereum network. The development of the Shikoku Inu Decentralized Ecosystem (SIDE), alongside viral community growth are two of the many goals planned. Another novel creation of SHIKOKU is the publishing of the developer keys for all to verify and use. SHIKOKU aims to be a driving force in the memecoin and education industry, pushing crypto for the betterment of all.

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Shikoku (SHIK) Kaynağı Resmi Websitesi

Shikoku (SHIK) Token Ekonomisi

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