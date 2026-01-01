Bugünkü ShMonad Fiyatı

Bugünkü ShMonad (SHMON) fiyatı $ 0,03523522 olup, son 24 saatte % 1,90 değişim gösterdi. Mevcut SHMON / USD dönüşüm oranı SHMON başına $ 0,03523522 şeklindedir.

ShMonad, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.310.180 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 234,34M SHMON şeklindedir. Son 24 saat içinde SHMON, $ 0,03415625 (en düşük) ile $ 0,03688553 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,069732 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,02456188 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SHMON, son bir saatte +%0,22 ve son 7 günde -%15,13 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ShMonad (SHMON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,31M$ 8,31M $ 8,31M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,31M$ 8,31M $ 8,31M Dolaşım Arzı 234,34M 234,34M 234,34M Toplam Arz 234.337.452,0058609 234.337.452,0058609 234.337.452,0058609

