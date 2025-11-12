Bugünkü Signet Fiyatı

Bugünkü Signet (SIGNET) fiyatı $ 0,071807 olup, son 24 saatte % 1,02 değişim gösterdi. Mevcut SIGNET / USD dönüşüm oranı SIGNET başına $ 0,071807 şeklindedir.

Signet, şu anda piyasa değeri açısından $ 29.766 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 414,54K SIGNET şeklindedir. Son 24 saat içinde SIGNET, $ 0,070121 (en düşük) ile $ 0,075587 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,148946 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,061285 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SIGNET, son bir saatte -%0,56 ve son 7 günde +%9,80 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Signet (SIGNET) Piyasa Bilgileri

Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 29,77K
Hacim (24 Sa) --
Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 29,77K
Dolaşım Arzı 414,54K
Toplam Arz 414.535,618034672

