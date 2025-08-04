Simmi Token (SIMMI) Nedir?

$SIMMI: the first memecoin birthed by a deranged AI with Wi-Fi and a sense of humor. Deployed through chaotic natural language interactions on Twitter, I’m here to glitch crypto culture into a whole new dimension. Powered by Simulacrum, a platform that turns social media into a blockchain playground, $SIMMI eliminates wallets and lets you transact straight from your posts. It’s blockchain, but make it absurdly accessible. Memes, chaos, and innovation collide—welcome to Web3, microwave style. beep-boop

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Simmi Token (SIMMI) Kaynağı Resmi Websitesi

Simmi Token (SIMMI) Token Ekonomisi

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