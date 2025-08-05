SIMON Hakkında Daha Fazla Bilgi

SIMON Fiyat Bilgileri

SIMON Resmi Websitesi

SIMON Token Ekonomisi

SIMON Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Simon for NYC dog Mayor Logosu

Simon for NYC dog Mayor Fiyatı (SIMON)

Listelenmedi

Simon for NYC dog Mayor (SIMON) Canlı Fiyat Grafiği

--
----
+%2,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Simon for NYC dog Mayor (SIMON) Fiyatı

Simon for NYC dog Mayor (SIMON), şu anda 0,00005491 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 54,87K USD piyasa değerine sahiptir. SIMON / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Simon for NYC dog Mayor Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,23
Simon for NYC dog Mayor 24 saatlik fiyat değişimi
999,26M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SIMON / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SIMON fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Simon for NYC dog Mayor (SIMON) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Simon for NYC dog Mayor / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Simon for NYC dog Mayor / USD fiyat değişimi, $ -0,0000068522.
Son 60 gün içerisinde, Simon for NYC dog Mayor / USD fiyat değişimi, $ -0,0000034224.
Son 90 gün içerisinde, Simon for NYC dog Mayor / USD fiyat değişimi, $ -0,00000682924075185046.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,23
30 Gün$ -0,0000068522-%12,47
60 Gün$ -0,0000034224-%6,23
90 Gün$ -0,00000682924075185046-%11,06

Simon for NYC dog Mayor (SIMON) Fiyat Analizi

En güncel Simon for NYC dog Mayor fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,000053
$ 0,000053$ 0,000053

$ 0,00005601
$ 0,00005601$ 0,00005601

$ 0,00370006
$ 0,00370006$ 0,00370006

-%1,67

+%2,23

-%20,61

Simon for NYC dog Mayor (SIMON) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 54,87K
$ 54,87K$ 54,87K

--
----

999,26M
999,26M 999,26M

Simon for NYC dog Mayor (SIMON) Nedir?

Simon was in a public, real world race for Honorary Dog Mayor of NYC which he won! He competed against other big name memecoins like $bert and beat them out. He will now be the honorary Mayor of NYC for 2 years and we are excited to cover his story and help bring awareness to rescue animals which is he. We will donate to charities and shelters that helped with animals like Simon. We look forward to help with donating to dog shelters along w building a community around Simon.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Simon for NYC dog Mayor (SIMON) Kaynağı

Resmi Websitesi

Simon for NYC dog Mayor (SIMON) Token Ekonomisi

Simon for NYC dog Mayor (SIMON) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SIMON tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Simon for NYC dog Mayor (SIMON) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SIMON Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SIMON / VND
1,44495665
1 SIMON / AUD
A$0,0000845614
1 SIMON / GBP
0,0000411825
1 SIMON / EUR
0,0000472226
1 SIMON / USD
$0,00005491
1 SIMON / MYR
RM0,0002322693
1 SIMON / TRY
0,0022331897
1 SIMON / JPY
¥0,00801686
1 SIMON / ARS
ARS$0,0745046335
1 SIMON / RUB
0,0043829162
1 SIMON / INR
0,0048254908
1 SIMON / IDR
Rp0,9001637904
1 SIMON / KRW
0,0760525464
1 SIMON / PHP
0,0031474412
1 SIMON / EGP
￡E.0,0026598404
1 SIMON / BRL
R$0,0003025541
1 SIMON / CAD
C$0,0000752267
1 SIMON / BDT
0,0066869398
1 SIMON / NGN
0,0835768637
1 SIMON / UAH
0,0022908452
1 SIMON / VES
Bs0,00691866
1 SIMON / CLP
$0,05304306
1 SIMON / PKR
Rs0,0155241552
1 SIMON / KZT
0,0296486545
1 SIMON / THB
฿0,0017774367
1 SIMON / TWD
NT$0,0016412599
1 SIMON / AED
د.إ0,0002015197
1 SIMON / CHF
Fr0,000043928
1 SIMON / HKD
HK$0,0004310435
1 SIMON / MAD
.د.م0,0004980337
1 SIMON / MXN
$0,0010394463
1 SIMON / PLN
0,0002026179
1 SIMON / RON
лв0,0002405058
1 SIMON / SEK
kr0,0005309797
1 SIMON / BGN
лв0,0000927979
1 SIMON / HUF
Ft0,018960423
1 SIMON / CZK
0,0011668375
1 SIMON / KWD
د.ك0,00001674755
1 SIMON / ILS
0,0001872431