Bugünkü Skill Stacker Fiyatı

Bugünkü Skill Stacker (STKR) fiyatı $ 0,00105656 olup, son 24 saatte % 5,34 değişim gösterdi. Mevcut STKR / USD dönüşüm oranı STKR başına $ 0,00105656 şeklindedir.

Skill Stacker, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.040.053 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 984,38M STKR şeklindedir. Son 24 saat içinde STKR, $ 0 (en düşük) ile $ 0,00108111 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00119971 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STKR, son bir saatte -%0,23 ve son 7 günde -%4,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Skill Stacker (STKR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,04M$ 1,04M $ 1,04M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,04M$ 1,04M $ 1,04M Dolaşım Arzı 984,38M 984,38M 984,38M Toplam Arz 984.377.572,016736 984.377.572,016736 984.377.572,016736

