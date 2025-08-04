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Skillful AI Fiyatı (SKAI)

Listelenmedi

Skillful AI (SKAI) Canlı Fiyat Grafiği

$0.00179931
$0.00179931$0.00179931
+5.40%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Skillful AI (SKAI) Fiyatı

Skillful AI (SKAI), şu anda 0.0018003 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 203.99K USD piyasa değerine sahiptir. SKAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Skillful AI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+5.54%
Skillful AI 24 saatlik fiyat değişimi
113.37M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Skillful AI (SKAI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Skillful AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Skillful AI / USD fiyat değişimi, $ -0.0002123972.
Son 60 gün içerisinde, Skillful AI / USD fiyat değişimi, $ -0.0013955041.
Son 90 gün içerisinde, Skillful AI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+5.54%
30 Gün$ -0.0002123972-11.79%
60 Gün$ -0.0013955041-77.51%
90 Gün$ 0--

Skillful AI (SKAI) Fiyat Analizi

En güncel Skillful AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.00170575
$ 0.00170575$ 0.00170575

$ 0.0018399
$ 0.0018399$ 0.0018399

$ 0.252674
$ 0.252674$ 0.252674

+0.53%

+5.54%

+2.38%

Skillful AI (SKAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 203.99K
$ 203.99K$ 203.99K

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113.37M
113.37M 113.37M

Skillful AI (SKAI) Nedir?

Skillful AI is standing for the transition from basic chatbots to advanced virtual assistants and tailor-made AI solutions. Skillful AI is an advanced platform that empowers individuals by providing a personalized AI ecosystem. It enables users to stay current with rapid technological advancements, offering customized virtual assistants trained in domain-specific knowledge. With a focus on context and user-specific memories, Skillful AI ensures comprehensive and tailored interactions. Additionally, it embraces developers, granting access to tools for creating and monetizing assistants, fostering a collaborative and dynamic ecosystem Powered by blockchain technology. Skillful AI is a gateway to harnessing the benefits of AI and staying ahead in a dynamic digital world.

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Skillful AI (SKAI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Skillful AI (SKAI) Token Ekonomisi

Skillful AI (SKAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SKAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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SKAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SKAI / VND
47.3748945
1 SKAI / AUD
A$0.002772462
1 SKAI / GBP
0.001350225
1 SKAI / EUR
0.001548258
1 SKAI / USD
$0.0018003
1 SKAI / MYR
RM0.007615269
1 SKAI / TRY
0.073218201
1 SKAI / JPY
¥0.2646441
1 SKAI / ARS
ARS$2.452710717
1 SKAI / RUB
0.143879976
1 SKAI / INR
0.158030334
1 SKAI / IDR
Rp29.513110032
1 SKAI / KRW
2.493487512
1 SKAI / PHP
0.103247205
1 SKAI / EGP
￡E.0.087206532
1 SKAI / BRL
R$0.00990165
1 SKAI / CAD
C$0.002466411
1 SKAI / BDT
0.219240534
1 SKAI / NGN
2.744359317
1 SKAI / UAH
0.075108516
1 SKAI / VES
Bs0.2250375
1 SKAI / CLP
$1.7390898
1 SKAI / PKR
Rs0.511735275
1 SKAI / KZT
0.972071985
1 SKAI / THB
฿0.058293714
1 SKAI / TWD
NT$0.053810967
1 SKAI / AED
د.إ0.006607101
1 SKAI / CHF
Fr0.00144024
1 SKAI / HKD
HK$0.014114352
1 SKAI / MAD
.د.م0.016310718
1 SKAI / MXN
$0.033917652
1 SKAI / PLN
0.006643107
1 SKAI / RON
лв0.007885314
1 SKAI / SEK
kr0.017408901
1 SKAI / BGN
лв0.003024504
1 SKAI / HUF
Ft0.621211518
1 SKAI / CZK
0.038256375
1 SKAI / KWD
د.ك0.0005490915
1 SKAI / ILS
0.006139023