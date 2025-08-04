Smart MFG Fiyatı (MFG)
Smart MFG (MFG), şu anda 0,00084013 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 325,70K USD piyasa değerine sahiptir. MFG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Smart MFG / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Smart MFG / USD fiyat değişimi, $ -0,0002104538.
Son 60 gün içerisinde, Smart MFG / USD fiyat değişimi, $ -0,0002501797.
Son 90 gün içerisinde, Smart MFG / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0,0002104538
|-%25,05
|60 Gün
|$ -0,0002501797
|-%29,77
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Smart MFG fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-%5,90
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Smart MFG is a pioneer in tokenizing Real-World Assets (RWAs) and Decentralized Physical Infrastructure (DePin) for the manufacturing supply chain and beyond. As the inventor of the Hardware NFT in 2018, Smart MFG revolutionized how enterprises approach management of on-chain assets, driving efficiency and transparency. Today, Smart MFG is expanding to empower individual makers, uniting the Blockchain and Maker Movements for custom RWA value creation on-chain, including AI-assisted Design for Manufacture (DFM) and decentralized finance (DeFi) solutions like MakerFi, which enable project and invoice financing within its ecosystem. Through its dynamic ecosystem, Smart MFG has evangelized, pitched, collaborated with, and partnered with some of the largest and most pioneering giants in the world, including Mitsubishi, Toyota, Ford, SpaceX, and Lockheed. It has also worked with key industry organizations such as MOBI, the Ethereum Enterprise Alliance, NTMA, and Swissmem, cementing its role as a leader in blockchain-driven manufacturing innovation. With MFG Phigital 1.0 launching in Fall 2024 and MFG Phigital 2.0 in Spring 2025, the platform will link physical RWAs with digital designs and NFTs, leveraging decentralized infrastructure to replicate RWAs via smart contracts and escrow on-chain. For more details on the roadmap and upcoming developments, refer to the latest updates.
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|1 MFG / VND
₫22,10802095
|1 MFG / AUD
A$0,0012938002
|1 MFG / GBP
￡0,0006300975
|1 MFG / EUR
€0,0007225118
|1 MFG / USD
$0,00084013
|1 MFG / MYR
RM0,0035537499
|1 MFG / TRY
₺0,0341680871
|1 MFG / JPY
¥0,12349911
|1 MFG / ARS
ARS$1,1445847107
|1 MFG / RUB
₽0,0671431896
|1 MFG / INR
₹0,0737466114
|1 MFG / IDR
Rp13,7726207472
|1 MFG / KRW
₩1,1636136552
|1 MFG / PHP
₱0,0481814555
|1 MFG / EGP
￡E.0,0406958972
|1 MFG / BRL
R$0,004620715
|1 MFG / CAD
C$0,0011509781
|1 MFG / BDT
৳0,1023110314
|1 MFG / NGN
₦1,2806857707
|1 MFG / UAH
₴0,0350502236
|1 MFG / VES
Bs0,10501625
|1 MFG / CLP
$0,81156558
|1 MFG / PKR
Rs0,2388069525
|1 MFG / KZT
₸0,4536281935
|1 MFG / THB
฿0,0272034094
|1 MFG / TWD
NT$0,0251114857
|1 MFG / AED
د.إ0,0030832771
|1 MFG / CHF
Fr0,000672104
|1 MFG / HKD
HK$0,0065866192
|1 MFG / MAD
.د.م0,0076115778
|1 MFG / MXN
$0,0158280492
|1 MFG / PLN
zł0,0031000797
|1 MFG / RON
лв0,0036797694
|1 MFG / SEK
kr0,0081240571
|1 MFG / BGN
лв0,0014114184
|1 MFG / HUF
Ft0,2898952578
|1 MFG / CZK
Kč0,0178527625
|1 MFG / KWD
د.ك0,00025623965
|1 MFG / ILS
₪0,0028648433