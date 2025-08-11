SU Hakkında Daha Fazla Bilgi

SU Fiyat Bilgileri

SU Resmi Websitesi

SU Token Ekonomisi

SU Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Smol Su Logosu

Smol Su Fiyatı (SU)

Listelenmedi

Smol Su (SU) Canlı Fiyat Grafiği

$0,08909
$0,08909$0,08909
+%0,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Smol Su (SU) Fiyatı

Smol Su (SU), şu anda 0,08932 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. SU / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Smol Su Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,58
Smol Su 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SU / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SU fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Smol Su (SU) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Smol Su / USD fiyat değişimi, $ +0,00051511.
Son 30 gün içerisinde, Smol Su / USD fiyat değişimi, $ +0,0292702533.
Son 60 gün içerisinde, Smol Su / USD fiyat değişimi, $ -0,0024892680.
Son 90 gün içerisinde, Smol Su / USD fiyat değişimi, $ -0,01413416138305644.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00051511+%0,58
30 Gün$ +0,0292702533+%32,77
60 Gün$ -0,0024892680-%2,78
90 Gün$ -0,01413416138305644-%13,66

Smol Su (SU) Fiyat Analizi

En güncel Smol Su fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,085608
$ 0,085608$ 0,085608

$ 0,090672
$ 0,090672$ 0,090672

$ 6,55
$ 6,55$ 6,55

-%0,30

+%0,58

+%35,42

Smol Su (SU) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Smol Su (SU) Nedir?

What is the project about? Smol Su jus wanna be CT famous What makes your project unique? Smol Su is a Smolting meme based off of Zhu Su the co founder of 3 arrows capital, a first of its kind mover in the space. History of your project. Smol Su is a Smolting meme based off of Zhu Su the co founder of 3 arrows capital. Launched on 4/30 with a mission to become CT Famous What’s next for your project? As Smol Su continues his mission to become CT Famous we can expect more partnerships and marketing. What can your token be used for? To help Smol Su get CT famous!

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Smol Su (SU) Kaynağı

Resmi Websitesi

Smol Su (SU) Token Ekonomisi

Smol Su (SU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Smol Su (SU) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SU Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SU / VND
2.350,4558
1 SU / AUD
A$0,1366596
1 SU / GBP
0,0660968
1 SU / EUR
0,075922
1 SU / USD
$0,08932
1 SU / MYR
RM0,3778236
1 SU / TRY
3,63979
1 SU / JPY
¥13,13004
1 SU / ARS
ARS$118,46065
1 SU / RUB
7,1089788
1 SU / INR
7,8208592
1 SU / IDR
Rp1.440,6449596
1 SU / KRW
124,0547616
1 SU / PHP
5,0903468
1 SU / EGP
￡E.4,3346996
1 SU / BRL
R$0,4850076
1 SU / CAD
C$0,1223684
1 SU / BDT
10,8380888
1 SU / NGN
136,7837548
1 SU / UAH
3,6907024
1 SU / VES
Bs11,6116
1 SU / CLP
$86,28312
1 SU / PKR
Rs25,3168608
1 SU / KZT
48,2024312
1 SU / THB
฿2,885036
1 SU / TWD
NT$2,6679884
1 SU / AED
د.إ0,3278044
1 SU / CHF
Fr0,071456
1 SU / HKD
HK$0,7002688
1 SU / MAD
.د.م0,8074528
1 SU / MXN
$1,6586724
1 SU / PLN
0,3242316
1 SU / RON
лв0,3876488
1 SU / SEK
kr0,8521128
1 SU / BGN
лв0,1491644
1 SU / HUF
Ft30,2366064
1 SU / CZK
1,8685744
1 SU / KWD
د.ك0,0272426
1 SU / ILS
0,3054744