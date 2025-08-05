Snowswap (SNOW) Nedir?

Snowswap is a decentralized exchange for swapping wrapped, yield-bearing tokens with minimal slippage. Snowswap supports wrapped token swaps for numerous Defi projects including Harvest finance, Yearn, ANKR, and CREAM. Initially, the focus was stablecoins but has since expanded to include wrapped bitcoin and ethereum 2.0 staking tokens as well.

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Snowswap (SNOW) Kaynağı Resmi Websitesi

Snowswap (SNOW) Token Ekonomisi

Snowswap (SNOW) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SNOW tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!