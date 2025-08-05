SNOW Hakkında Daha Fazla Bilgi

SNOW Fiyat Bilgileri

SNOW Resmi Websitesi

SNOW Token Ekonomisi

SNOW Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Snowswap Logosu

Snowswap Fiyatı (SNOW)

Listelenmedi

Snowswap (SNOW) Canlı Fiyat Grafiği

$0,157311
$0,157311$0,157311
+%5,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Snowswap (SNOW) Fiyatı

Snowswap (SNOW), şu anda 0,157311 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 54,99K USD piyasa değerine sahiptir. SNOW / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Snowswap Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%5,05
Snowswap 24 saatlik fiyat değişimi
349,66K USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SNOW / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SNOW fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Snowswap (SNOW) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Snowswap / USD fiyat değişimi, $ +0,00755785.
Son 30 gün içerisinde, Snowswap / USD fiyat değişimi, $ +0,0486168229.
Son 60 gün içerisinde, Snowswap / USD fiyat değişimi, $ +0,0252554001.
Son 90 gün içerisinde, Snowswap / USD fiyat değişimi, $ +0,05488129869169541.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00755785+%5,05
30 Gün$ +0,0486168229+%30,90
60 Gün$ +0,0252554001+%16,05
90 Gün$ +0,05488129869169541+%53,58

Snowswap (SNOW) Fiyat Analizi

En güncel Snowswap fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,149456
$ 0,149456$ 0,149456

$ 0,158842
$ 0,158842$ 0,158842

$ 169,02
$ 169,02$ 169,02

-%0,18

+%5,05

-%4,09

Snowswap (SNOW) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 54,99K
$ 54,99K$ 54,99K

--
----

349,66K
349,66K 349,66K

Snowswap (SNOW) Nedir?

Snowswap is a decentralized exchange for swapping wrapped, yield-bearing tokens with minimal slippage. Snowswap supports wrapped token swaps for numerous Defi projects including Harvest finance, Yearn, ANKR, and CREAM. Initially, the focus was stablecoins but has since expanded to include wrapped bitcoin and ethereum 2.0 staking tokens as well.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Snowswap (SNOW) Kaynağı

Resmi Websitesi

Snowswap (SNOW) Token Ekonomisi

Snowswap (SNOW) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SNOW tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Snowswap (SNOW) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SNOW Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SNOW / VND
4.139,638965
1 SNOW / AUD
A$0,24225894
1 SNOW / GBP
0,11798325
1 SNOW / EUR
0,13528746
1 SNOW / USD
$0,157311
1 SNOW / MYR
RM0,66542553
1 SNOW / TRY
6,39783837
1 SNOW / JPY
¥22,967406
1 SNOW / ARS
ARS$213,44743035
1 SNOW / RUB
12,55656402
1 SNOW / INR
13,82449068
1 SNOW / IDR
Rp2.578,86843984
1 SNOW / KRW
217,88202744
1 SNOW / PHP
9,01706652
1 SNOW / EGP
￡E.7,62014484
1 SNOW / BRL
R$0,86678361
1 SNOW / CAD
C$0,21551607
1 SNOW / BDT
19,15733358
1 SNOW / NGN
239,43835377
1 SNOW / UAH
6,56301492
1 SNOW / VES
Bs19,821186
1 SNOW / CLP
$151,962426
1 SNOW / PKR
Rs44,47496592
1 SNOW / KZT
84,94007445
1 SNOW / THB
฿5,09215707
1 SNOW / TWD
NT$4,70202579
1 SNOW / AED
د.إ0,57733137
1 SNOW / CHF
Fr0,1258488
1 SNOW / HKD
HK$1,23489135
1 SNOW / MAD
.د.م1,42681077
1 SNOW / MXN
$2,97789723
1 SNOW / PLN
0,58047759
1 SNOW / RON
лв0,68902218
1 SNOW / SEK
kr1,52119737
1 SNOW / BGN
лв0,26585559
1 SNOW / HUF
Ft54,3194883
1 SNOW / CZK
3,34285875
1 SNOW / KWD
د.ك0,047979855
1 SNOW / ILS
0,53643051