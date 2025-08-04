SNPad (SNPAD) Nedir?

SNPAD is a DePIN advertising platform featuring an AI-driven smart TV app that automatically replaces traditional commercials with personalized ads once installed. Users earn up to 70% of ad revenues in SNPad tokens, enhancing their viewing experience without additional interactions.

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SNPad (SNPAD) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

SNPad (SNPAD) Token Ekonomisi

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