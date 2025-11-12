BorsaDEX+
Bugünkü canlı Sol402 Proxy fiyatı 0 USD. SOL402 piyasa değeri ise 27.399 USD. SOL402 / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

SOL402 Hakkında Daha Fazla Bilgi

SOL402 Fiyat Bilgileri

SOL402 Nedir

SOL402 Resmi Websitesi

SOL402 Token Ekonomisi

SOL402 Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Sol402 Proxy Logosu

Sol402 Proxy Fiyatı (SOL402)

Listelenmedi

1 SOL402 / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%23,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Sol402 Proxy (SOL402) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-12 11:29:28 (UTC+8)

Bugünkü Sol402 Proxy Fiyatı

Bugünkü Sol402 Proxy (SOL402) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 23,55 değişim gösterdi. Mevcut SOL402 / USD dönüşüm oranı SOL402 başına -- şeklindedir.

Sol402 Proxy, şu anda piyasa değeri açısından $ 27.399 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,95M SOL402 şeklindedir. Son 24 saat içinde SOL402, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOL402, son bir saatte -%0,57 ve son 7 günde +%3,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Sol402 Proxy (SOL402) Piyasa Bilgileri

$ 27,40K
$ 27,40K$ 27,40K

--
----

$ 27,40K
$ 27,40K$ 27,40K

999,95M
999,95M 999,95M

999.953.682,730929
999.953.682,730929 999.953.682,730929

Şu anki Sol402 Proxy piyasa değeri $ 27,40K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SOL402 arzı 999,95M olup, toplam arzı 999953682.730929. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 27,40K.

Sol402 Proxy Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%0,57

-%23,54

+%3,67

+%3,67

Sol402 Proxy (SOL402) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Sol402 Proxy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Sol402 Proxy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Sol402 Proxy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Sol402 Proxy / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%23,54
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Sol402 Proxy için Fiyat Tahmini

2030 için Sol402 Proxy (SOL402) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, SOL402 için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Sol402 Proxy (SOL402) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Sol402 Proxy fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Sol402 Proxy varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Sol402 Proxy Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, SOL402 varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Sol402 Proxy (SOL402) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Sol402 Proxy Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Sol402 Proxy ne kadar olacak?
Sol402 Proxy yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --$, 2030 yılına kadar --$ ve 2035 yılına kadar --$ ve 2040 yılına kadar --$ değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Sol402 Proxy fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-12 11:29:28 (UTC+8)

Sol402 Proxy (SOL402) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-11 01:50:49Sektör Haberleri
Son 7 Günün Genel Blok Zinciri Aktivite Sıralaması: Solana Lider Konumunu Koruyor
11-10 22:54:23Sektör Haberleri
CoinShares: Geçen Hafta Dijital Varlık Yatırım Ürünlerinden 1,17 Milyar Dolarlık Net Çıkış
11-10 19:50:05Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 29'a Yükseldi, Piyasa "Aşırı Korku"dan "Korku"ya Geçiş Yaptı
11-10 15:27:00Para Birimi Politikası
ABD Senatosu'ndaki "hükümet kapanma kararı" üzerine yapılan usul oylaması geçti
11-08 07:05:00Sektör Haberleri
"Klasik" Altcoinler Geniş Çapta Yükseliyor, Depolama ve Gizlilik Sektörü Tokenları Bağımsız Piyasa Eğilimleri Gösteriyor
11-07 21:26:04Sektör Haberleri
Muhtemelen birden fazla proje çöküşünden etkilenerek, ağ genelindeki toplam borç verme protokolü TVL'si neredeyse 12 milyar $ düştü

Sol402 Proxy Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.