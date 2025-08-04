STORE Hakkında Daha Fazla Bilgi

STORE Fiyat Bilgileri

STORE Resmi Websitesi

STORE Token Ekonomisi

STORE Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Solana Spaces Logosu

Solana Spaces Fiyatı (STORE)

Listelenmedi

Solana Spaces (STORE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0005023
$0,0005023$0,0005023
-%1,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Solana Spaces (STORE) Fiyatı

Solana Spaces (STORE), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 490,62K USD piyasa değerine sahiptir. STORE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Solana Spaces Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,25
Solana Spaces 24 saatlik fiyat değişimi
972,55M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki STORE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, STORE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Solana Spaces (STORE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Solana Spaces / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Solana Spaces / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Solana Spaces / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Solana Spaces / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%1,25
30 Gün$ 0-%21,02
60 Gün$ 0-%67,15
90 Gün$ 0--

Solana Spaces (STORE) Fiyat Analizi

En güncel Solana Spaces fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0039126
$ 0,0039126$ 0,0039126

+%1,99

-%1,25

-%15,50

Solana Spaces (STORE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 490,62K
$ 490,62K$ 490,62K

--
----

972,55M
972,55M 972,55M

Solana Spaces (STORE) Nedir?

Solana Spaces is positioning itself as the ultimate destination for everything physical in the Solana ecosystem. This includes high-quality Solana-branded apparel, hardware wallets, phones, gaming gear, and cutting-edge dePIN devices. It will serve as both a comprehensive online storefront and a series of physical pop-up shops at major events like Accelerate, NFT NYC, Breakpoint, and more. Whether you're looking to rep Solana in style or explore the latest in blockchain-connected hardware, Solana Spaces will be the go-to hub for fans, developers, and collectors alike.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Solana Spaces (STORE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Solana Spaces (STORE) Token Ekonomisi

Solana Spaces (STORE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STORE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Solana Spaces (STORE) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

STORE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STORE / VND
--
1 STORE / AUD
A$--
1 STORE / GBP
--
1 STORE / EUR
--
1 STORE / USD
$--
1 STORE / MYR
RM--
1 STORE / TRY
--
1 STORE / JPY
¥--
1 STORE / ARS
ARS$--
1 STORE / RUB
--
1 STORE / INR
--
1 STORE / IDR
Rp--
1 STORE / KRW
--
1 STORE / PHP
--
1 STORE / EGP
￡E.--
1 STORE / BRL
R$--
1 STORE / CAD
C$--
1 STORE / BDT
--
1 STORE / NGN
--
1 STORE / UAH
--
1 STORE / VES
Bs--
1 STORE / CLP
$--
1 STORE / PKR
Rs--
1 STORE / KZT
--
1 STORE / THB
฿--
1 STORE / TWD
NT$--
1 STORE / AED
د.إ--
1 STORE / CHF
Fr--
1 STORE / HKD
HK$--
1 STORE / MAD
.د.م--
1 STORE / MXN
$--
1 STORE / PLN
--
1 STORE / RON
лв--
1 STORE / SEK
kr--
1 STORE / BGN
лв--
1 STORE / HUF
Ft--
1 STORE / CZK
--
1 STORE / KWD
د.ك--
1 STORE / ILS
--