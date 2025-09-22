SOLPUMP (SOLPUMP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00930403 $ 0,00930403 $ 0,00930403 24 sa Düşük $ 0,01047229 $ 0,01047229 $ 0,01047229 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00930403$ 0,00930403 $ 0,00930403 24 sa Yüksek $ 0,01047229$ 0,01047229 $ 0,01047229 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01087663$ 0,01087663 $ 0,01087663 En Düşük Fiyat $ 0,00746413$ 0,00746413 $ 0,00746413 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,25 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,01 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

SOLPUMP (SOLPUMP) canlı fiyatı $0,00967349. SOLPUMP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00930403 ve en yüksek $ 0,01047229 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SOLPUMP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01087663, en düşük fiyatı ise $ 0,00746413 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SOLPUMP son bir saatte +%1,25 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,01 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SOLPUMP (SOLPUMP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 797,44K$ 797,44K $ 797,44K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,07M$ 2,07M $ 2,07M Dolaşım Arzı 82,37M 82,37M 82,37M Toplam Arz 213.748.718,744163 213.748.718,744163 213.748.718,744163

Şu anki SOLPUMP piyasa değeri $ 797,44K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SOLPUMP arzı 82,37M olup, toplam arzı 213748718.744163. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,07M.