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Solv Protocol BTC Fiyatı (SOLVBTC)

Listelenmedi

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Canlı Fiyat Grafiği

$114.108
$114.108$114.108
+%0,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Fiyatı

Solv Protocol BTC (SOLVBTC), şu anda 114.055 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,13B USD piyasa değerine sahiptir. SOLVBTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Solv Protocol BTC Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,51
Solv Protocol BTC 24 saatlik fiyat değişimi
9,93K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Solv Protocol BTC / USD fiyat değişimi, $ +576,22.
Son 30 gün içerisinde, Solv Protocol BTC / USD fiyat değişimi, $ +6.565,8155905000.
Son 60 gün içerisinde, Solv Protocol BTC / USD fiyat değişimi, $ +10.068,3533965000.
Son 90 gün içerisinde, Solv Protocol BTC / USD fiyat değişimi, $ +20.617,52972087057.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +576,22+%0,51
30 Gün$ +6.565,8155905000+%5,76
60 Gün$ +10.068,3533965000+%8,83
90 Gün$ +20.617,52972087057+%22,07

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Fiyat Analizi

En güncel Solv Protocol BTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 113.290
$ 113.290$ 113.290

$ 114.746
$ 114.746$ 114.746

$ 122.909
$ 122.909$ 122.909

+%0,21

+%0,51

-%3,77

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,13B
$ 1,13B$ 1,13B

--
----

9,93K
9,93K 9,93K

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Nedir?

SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation.

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Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Token Ekonomisi

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SOLVBTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SOLVBTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SOLVBTC / VND
3.001.357.325
1 SOLVBTC / AUD
A$175.644,7
1 SOLVBTC / GBP
85.541,25
1 SOLVBTC / EUR
98.087,3
1 SOLVBTC / USD
$114.055
1 SOLVBTC / MYR
RM482.452,65
1 SOLVBTC / TRY
4.638.616,85
1 SOLVBTC / JPY
¥16.766.085
1 SOLVBTC / ARS
ARS$155.599.533,75
1 SOLVBTC / RUB
9.100.448,45
1 SOLVBTC / INR
9.995.780,2
1 SOLVBTC / IDR
Rp1.869.753.799,2
1 SOLVBTC / KRW
157.751.751,6
1 SOLVBTC / PHP
6.535.351,5
1 SOLVBTC / EGP
￡E.5.522.543,1
1 SOLVBTC / BRL
R$629.583,6
1 SOLVBTC / CAD
C$156.255,35
1 SOLVBTC / BDT
13.889.617,9
1 SOLVBTC / NGN
173.864.301,45
1 SOLVBTC / UAH
4.758.374,6
1 SOLVBTC / VES
Bs14.028.765
1 SOLVBTC / CLP
$110.291.185
1 SOLVBTC / PKR
Rs32.327.749,2
1 SOLVBTC / KZT
61.583.997,25
1 SOLVBTC / THB
฿3.696.522,55
1 SOLVBTC / TWD
NT$3.403.401,2
1 SOLVBTC / AED
د.إ418.581,85
1 SOLVBTC / CHF
Fr91.244
1 SOLVBTC / HKD
HK$895.331,75
1 SOLVBTC / MAD
.د.م1.033.338,3
1 SOLVBTC / MXN
$2.141.952,9
1 SOLVBTC / PLN
420.862,95
1 SOLVBTC / RON
лв499.560,9
1 SOLVBTC / SEK
kr1.100.630,75
1 SOLVBTC / BGN
лв191.612,4
1 SOLVBTC / HUF
Ft39.207.546,8
1 SOLVBTC / CZK
2.419.106,55
1 SOLVBTC / KWD
د.ك34.786,775
1 SOLVBTC / ILS
387.787