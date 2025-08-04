Solv Protocol Staked BTC Fiyatı (XSOLVBTC)
Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC), şu anda 113.657 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 550,82M USD piyasa değerine sahiptir. XSOLVBTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Solv Protocol Staked BTC / USD fiyat değişimi, $ +761,6.
Son 30 gün içerisinde, Solv Protocol Staked BTC / USD fiyat değişimi, $ +6.752,2941758000.
Son 60 gün içerisinde, Solv Protocol Staked BTC / USD fiyat değişimi, $ +9.815,0661833000.
Son 90 gün içerisinde, Solv Protocol Staked BTC / USD fiyat değişimi, $ +20.132,58991574393.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +761,6
|+%0,67
|30 Gün
|$ +6.752,2941758000
|+%5,94
|60 Gün
|$ +9.815,0661833000
|+%8,64
|90 Gün
|$ +20.132,58991574393
|+%21,53
En güncel Solv Protocol Staked BTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,03
+%0,67
-%3,80
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
SolvBTC.BBN is a yield-bearing token that represents staked SolvBTC plus all future Babylon staking rewards and Solv Points. As a liquid token, SolvBTC.BBN stays accessible across multiple networks and unlocks more DeFi yield opportunities. Solv Protocol is a Unified Bitcoin Liquidity Matrix, aimed at bridging Bitcoin's trillion-dollar economy to DeFi by unifying its fragmented liquidity through SolvBTC. SolvBTC provides Bitcoin holders with access to Liquid Staking Tokens, offering a simple and efficient way to earn yields on their Bitcoin across any chain. By staking with Solv, your Bitcoin remains liquid, allowing you to leverage a wide range of DeFi applications.
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|1 XSOLVBTC / VND
₫2.990.883.955
|1 XSOLVBTC / AUD
A$175.031,78
|1 XSOLVBTC / GBP
￡85.242,75
|1 XSOLVBTC / EUR
€97.745,02
|1 XSOLVBTC / USD
$113.657
|1 XSOLVBTC / MYR
RM480.769,11
|1 XSOLVBTC / TRY
₺4.622.430,19
|1 XSOLVBTC / JPY
¥16.707.579
|1 XSOLVBTC / ARS
ARS$155.056.562,25
|1 XSOLVBTC / RUB
₽9.068.692,03
|1 XSOLVBTC / INR
₹9.960.899,48
|1 XSOLVBTC / IDR
Rp1.863.229.210,08
|1 XSOLVBTC / KRW
₩157.201.269,84
|1 XSOLVBTC / PHP
₱6.512.546,1
|1 XSOLVBTC / EGP
￡E.5.503.271,94
|1 XSOLVBTC / BRL
R$627.386,64
|1 XSOLVBTC / CAD
C$155.710,09
|1 XSOLVBTC / BDT
৳13.841.149,46
|1 XSOLVBTC / NGN
₦173.257.594,23
|1 XSOLVBTC / UAH
₴4.741.770,04
|1 XSOLVBTC / VES
Bs13.979.811
|1 XSOLVBTC / CLP
$109.906.319
|1 XSOLVBTC / PKR
Rs32.214.940,08
|1 XSOLVBTC / KZT
₸61.369.097,15
|1 XSOLVBTC / THB
฿3.683.623,37
|1 XSOLVBTC / TWD
NT$3.391.524,88
|1 XSOLVBTC / AED
د.إ417.121,19
|1 XSOLVBTC / CHF
Fr90.925,6
|1 XSOLVBTC / HKD
HK$892.207,45
|1 XSOLVBTC / MAD
.د.م1.029.732,42
|1 XSOLVBTC / MXN
$2.134.478,46
|1 XSOLVBTC / PLN
zł419.394,33
|1 XSOLVBTC / RON
лв497.817,66
|1 XSOLVBTC / SEK
kr1.096.790,05
|1 XSOLVBTC / BGN
лв190.943,76
|1 XSOLVBTC / HUF
Ft39.070.730,32
|1 XSOLVBTC / CZK
Kč2.410.664,97
|1 XSOLVBTC / KWD
د.ك34.665,385
|1 XSOLVBTC / ILS
₪386.433,8