Bugünkü Soul Scanner Fiyatı

Bugünkü Soul Scanner (SOUL) fiyatı $ 0,335173 olup, son 24 saatte % 1,32 değişim gösterdi. Mevcut SOUL / USD dönüşüm oranı SOUL başına $ 0,335173 şeklindedir.

Soul Scanner, şu anda piyasa değeri açısından $ 336.378 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00M SOUL şeklindedir. Son 24 saat içinde SOUL, $ 0,328998 (en düşük) ile $ 0,345212 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,3 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,152258 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOUL, son bir saatte -%1,22 ve son 7 günde +%6,77 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Soul Scanner (SOUL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 336,38K$ 336,38K $ 336,38K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 336,38K$ 336,38K $ 336,38K Dolaşım Arzı 1,00M 1,00M 1,00M Toplam Arz 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0

Şu anki Soul Scanner piyasa değeri $ 336,38K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SOUL arzı 1,00M olup, toplam arzı 1000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 336,38K.