Sovryn (SOV) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,097518 24 sa Yüksek $ 0,099643 Tüm Zamanların En Yükseği $ 43,98 En Düşük Fiyat $ 0,087564 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,06 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,93 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,60

Sovryn (SOV) canlı fiyatı $0,098648. SOV, son 24 saat içinde en düşük $ 0,097518 ve en yüksek $ 0,099643 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SOV için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 43,98, en düşük fiyatı ise $ 0,087564 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SOV son bir saatte -%0,06 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,93 ve son 7 günde +%0,60 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Sovryn (SOV) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,07M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,87M Dolaşım Arzı 61,51M Toplam Arz 100.000.000,0

Şu anki Sovryn piyasa değeri $ 6,07M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SOV arzı 61,51M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,87M.