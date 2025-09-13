SOV Hakkında Daha Fazla Bilgi

Sovryn Fiyatı (SOV)

1 SOV / USD Canlı Fiyatı:

$0,098648
+%0,901D
Sovryn (SOV) Canlı Fiyat Grafiği
Sovryn (SOV) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,097518
24 sa Düşük
$ 0,099643
24 sa Yüksek

$ 0,097518
$ 0,099643
$ 43,98
$ 0,087564
-%0,06

+%0,93

+%0,60

+%0,60

Sovryn (SOV) canlı fiyatı $0,098648. SOV, son 24 saat içinde en düşük $ 0,097518 ve en yüksek $ 0,099643 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SOV için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 43,98, en düşük fiyatı ise $ 0,087564 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SOV son bir saatte -%0,06 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,93 ve son 7 günde +%0,60 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Sovryn (SOV) Piyasa Bilgileri

$ 6,07M
--
$ 9,87M
61,51M
100.000.000,0
Şu anki Sovryn piyasa değeri $ 6,07M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SOV arzı 61,51M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,87M.

Sovryn (SOV) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Sovryn / USD fiyat değişimi, $ +0,00091089.
Son 30 gün içerisinde, Sovryn / USD fiyat değişimi, $ +0,0041638630.
Son 60 gün içerisinde, Sovryn / USD fiyat değişimi, $ -0,0355776774.
Son 90 gün içerisinde, Sovryn / USD fiyat değişimi, $ -0,05903727602958682.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00091089+%0,93
30 Gün$ +0,0041638630+%4,22
60 Gün$ -0,0355776774-%36,06
90 Gün$ -0,05903727602958682-%37,43

Sovryn (SOV) Nedir?

$SOV is the governance token of the Sovryn Protocol, home of the largest defi ecosystem on top of Bitcoin

Sovryn (SOV) Kaynağı

Resmi Websitesi

Sovryn Fiyat Tahmini (USD)

Sovryn (SOV) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Sovryn (SOV) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Sovryn için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Sovryn fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SOV Varlığından Yerel Para Birimlerine

Sovryn (SOV) Token Ekonomisi

Sovryn (SOV) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SOV tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Sovryn (SOV) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Sovryn (SOV) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SOV fiyatı, 0,098648 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SOV / USD güncel fiyatı nedir?
SOV / USD güncel fiyatı $ 0,098648. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Sovryn varlığının piyasa değeri nedir?
SOV piyasa değeri $ 6,07M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SOV arzı nedir?
Dolaşımdaki SOV arzı, 61,51M USD.
SOV için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SOV, ATH fiyatı olan 43,98 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SOV fiyatı (ATL) nedir?
SOV, ATL fiyatı olan 0,087564 USD değerine düştü.
SOV işlem hacmi nedir?
SOV için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SOV bu yıl daha da yükselir mi?
SOV piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SOV fiyat tahminine göz atın.
Sovryn (SOV) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-12 17:13:00Sektör Haberleri
SOL ve BNB Piyasa Değerleri Yeni Tüm Zamanların En Yüksek Seviyelerine Ulaştı, Toplam Kripto Para Piyasa Değeri 4,117 Trilyon Dolara Yükseldi
09-12 16:35:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 90 günlük yüksek seviyesini koruyor, bugün 66'ya yükseldi
09-12 11:52:00Sektör Haberleri
Bitcoin kısaca 116.000 $ seviyesini aştı, Ethereum 4.500 $ seviyesini aştı, SOL 230 $ seviyesini aştı
09-12 11:44:00Sektör Haberleri
Galaxy Digital執行長：市場正進入「SOL季」，市場動能和監管信號有利於Solana發展
09-12 10:11:00Sektör Haberleri
REX-Osprey DOGE ETF 再次延遲至下週中
09-11 22:05:00Sektör Haberleri
美國8月未經調整CPI年率錄得2.9%，符合市場預期

