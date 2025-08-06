Sovryn Dollar (DLLR) Nedir?

Bitcoin-backed dollar-pegged stablecoin, forked from Liquity, with RBTC (rootstock bitcoin peg) as the collateral. Currently overcollateralized 300% by bitcoin. Has been on mainnet for over a year.

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Sovryn Dollar (DLLR) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Sovryn Dollar (DLLR) Token Ekonomisi

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