Bugünkü Spacecat Fiyatı

Bugünkü Spacecat (SPACECAT) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 3,21 değişim gösterdi. Mevcut SPACECAT / USD dönüşüm oranı SPACECAT başına $ 0 şeklindedir.

Spacecat, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.789,4 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,74M SPACECAT şeklindedir. Son 24 saat içinde SPACECAT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SPACECAT, son bir saatte +%0,09 ve son 7 günde +%3,71 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Spacecat (SPACECAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,79K$ 7,79K $ 7,79K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,79K$ 7,79K $ 7,79K Dolaşım Arzı 998,74M 998,74M 998,74M Toplam Arz 998.741.158,663043 998.741.158,663043 998.741.158,663043

Şu anki Spacecat piyasa değeri $ 7,79K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SPACECAT arzı 998,74M olup, toplam arzı 998741158.663043. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,79K.