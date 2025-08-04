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Sphere Finance Fiyatı (SPHERE)

Listelenmedi

Sphere Finance (SPHERE) Canlı Fiyat Grafiği

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+%9,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Sphere Finance (SPHERE) Fiyatı

Sphere Finance (SPHERE), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 334,29K USD piyasa değerine sahiptir. SPHERE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Sphere Finance Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%9,80
Sphere Finance 24 saatlik fiyat değişimi
7,67B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Sphere Finance (SPHERE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Sphere Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Sphere Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Sphere Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Sphere Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%9,80
30 Gün$ 0+%13,11
60 Gün$ 0+%24,21
90 Gün$ 0--

Sphere Finance (SPHERE) Fiyat Analizi

En güncel Sphere Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,115363
$ 0,115363$ 0,115363

+%0,29

+%9,80

-%0,50

Sphere Finance (SPHERE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 334,29K
$ 334,29K$ 334,29K

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7,67B
7,67B 7,67B

Sphere Finance (SPHERE) Nedir?

The center of DeFi - earn revenue from multiple innovative streams by holding one token.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Sphere Finance (SPHERE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Sphere Finance (SPHERE) Token Ekonomisi

Sphere Finance (SPHERE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SPHERE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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SPHERE Varlığından Yerel Para Birimlerine

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