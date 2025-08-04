Spheroid Universe (SPH) Nedir?

Spheroid Universe (SU) is a platform for developing and launching projects in Augmented Reality (AR). The platform’s technological foundation is the Spheroid AR Cloud OS and Spheroid Script programming language. SU is a technological ecosystem based on breakthrough technologies that help to connect the AR world with the real world for Gaming, Entertainment, Advertising, Education, various types of services and activities with extensive monetization possibilities for participants.

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Spheroid Universe (SPH) Kaynağı Resmi Websitesi

Spheroid Universe (SPH) Token Ekonomisi

Spheroid Universe (SPH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SPH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!