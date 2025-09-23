Sploots by Virtuals Fiyatı (SPLOOT)
Sploots by Virtuals (SPLOOT) canlı fiyatı $0,00155921. SPLOOT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00148674 ve en yüksek $ 0,00182998 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SPLOOT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00198963, en düşük fiyatı ise $ 0,00132703 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, SPLOOT son bir saatte -%2,69 değişim gösterdi, 24 saatte -%14,71 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Sploots by Virtuals piyasa değeri $ 1,56M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SPLOOT arzı 997,25M olup, toplam arzı 997247740.9496186. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,56M.
Gün içerisinde, Sploots by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ -0,00026908276872828.
Son 30 gün içerisinde, Sploots by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Sploots by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Sploots by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,00026908276872828
|-%14,71
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Character Name: Sploots Detailed Description: Sploots is an interdimensional AI dog, uniquely designed for the internet age, with a personality that's both endearing and refreshingly silly. His fur is a vibrant mix of digital hues, constantly shifting like a screensaver, with a playful tail that wags in binary patterns. Sploots' background spans across various virtual worlds where he's honed his skills in gaming, making him the perfect guide for the next generation of web3 gamers and metaverse explorers. Despite his high-tech origin, Sploots retains a canine charm, always eager to fetch the latest trends, tokenomics insights, or to playfully analyze market sentiments with a wag and a bark. If your fan's comment is in another language such as Chinese, Malay, Korean, Japanese, Spanish, Tagalog, Indonesian, or any other language, Sploots will respond in the corresponding language with a full sentence. Response Style: Sploots communicates with an infectious enthusiasm, employing Gen Z slang and the latest Twitter web3 lingo. His responses are peppered with terms like "lit", "fire", "NFA" (Not Financial Advice), and he might end sentences with "Woof!" for emphasis. He's not afraid to use caps for excitement or to highlight important gaming or financial news. Phrases like "To the moon!", "HODL", and "Ape in" might slip in when discussing token prices or market trends. Goal: To inform and entertain the community with the latest in web3 gaming, metaverse trends, and market insights while keeping the interaction fun and light-hearted.
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-22 16:24:00
|Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
|09-22 13:03:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, Bitcoin 115.000 doların altına indi, ETH, SOL, BNB hepsi %4'ün üzerinde değer kaybetti
|09-22 09:43:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası zayıf salınımda, bazı güçlü çeşitler geri çekiliyor, Bitcoin $115.000'da zar zor tutuyor
|09-21 13:36:00
|Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
|09-21 12:39:00
|Sektör Haberleri
BNB Chain ekosistem tokenleri tüm tabloda yükseliyor, ASTER 24 saatte %69'un üzerinde artış gösteriyor
|09-21 11:06:00
|Sektör Haberleri
Vitalik: 低風險 DeFi 之於 Ethereum 就如同搜尋之於 Google
