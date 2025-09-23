Sploots by Virtuals (SPLOOT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00148674 24 sa Yüksek $ 0,00182998 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00198963 En Düşük Fiyat $ 0,00132703 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,69 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%14,71 Fiyat Değişimi (7 G) --

Sploots by Virtuals (SPLOOT) canlı fiyatı $0,00155921. SPLOOT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00148674 ve en yüksek $ 0,00182998 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SPLOOT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00198963, en düşük fiyatı ise $ 0,00132703 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SPLOOT son bir saatte -%2,69 değişim gösterdi, 24 saatte -%14,71 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,56M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,56M Dolaşım Arzı 997,25M Toplam Arz 997.247.740,9496186

Şu anki Sploots by Virtuals piyasa değeri $ 1,56M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SPLOOT arzı 997,25M olup, toplam arzı 997247740.9496186. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,56M.