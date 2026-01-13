Bugünkü Spotlight Fiyatı

Bugünkü Spotlight (SPOTLIGHT) fiyatı $ 0,00000239 olup, son 24 saatte % 5,24 değişim gösterdi. Mevcut SPOTLIGHT / USD dönüşüm oranı SPOTLIGHT başına $ 0,00000239 şeklindedir.

Spotlight, şu anda piyasa değeri açısından $ 119.589 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 50,00B SPOTLIGHT şeklindedir. Son 24 saat içinde SPOTLIGHT, $ 0,00000237 (en düşük) ile $ 0,00000252 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00000597 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000211 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SPOTLIGHT, son bir saatte -%0,81 ve son 7 günde -%2,49 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Spotlight (SPOTLIGHT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 119,59K$ 119,59K $ 119,59K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 239,18K$ 239,18K $ 239,18K Dolaşım Arzı 50,00B 50,00B 50,00B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki Spotlight piyasa değeri $ 119,59K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SPOTLIGHT arzı 50,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 239,18K.