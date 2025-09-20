Bugünkü canlı SprotoStrategy fiyatı 0 USD. SPRSTR / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SPRSTR fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı SprotoStrategy fiyatı 0 USD. SPRSTR / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SPRSTR fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:25:29 (UTC+8)

SprotoStrategy (SPRSTR) Fiyat Bilgileri (USD)

SprotoStrategy (SPRSTR) canlı fiyatı --. SPRSTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SPRSTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SPRSTR son bir saatte -%0,25 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,77 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SprotoStrategy (SPRSTR) Piyasa Bilgileri

Şu anki SprotoStrategy piyasa değeri $ 25,39K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SPRSTR arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 25,39K.

SprotoStrategy (SPRSTR) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, SprotoStrategy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SprotoStrategy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SprotoStrategy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SprotoStrategy / USD fiyat değişimi, $ 0.

Bugün$ 0-%10,77
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

SprotoStrategy (SPRSTR) Nedir?

SprotoStrategy is the first community-driven protocol designed specifically for Sproto Gremlin NFTs. The Perpetual Sproto Machine $SPRSTRSprotoStrategy is the first community-driven protocol designed specifically for Sproto Gremlin NFTs. The Perpetual Sproto Machine $SPRSTRSprotoStrategy is the first community-driven protocol designed specifically for Sproto Gremlin NFTs. The Perpetual Sproto Machine $SPRSTRSprotoStrategy is the first community-driven protocol designed specifically for Sproto Gremlin NFTs. The Perpetual Sproto Machine $SPRSTR

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

SprotoStrategy Fiyat Tahmini (USD)

SprotoStrategy (SPRSTR) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? SprotoStrategy (SPRSTR) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak SprotoStrategy için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

SprotoStrategy fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SPRSTR Varlığından Yerel Para Birimlerine

SprotoStrategy (SPRSTR) Token Ekonomisi

SprotoStrategy (SPRSTR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SPRSTR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: SprotoStrategy (SPRSTR) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü SprotoStrategy (SPRSTR) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SPRSTR fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SPRSTR / USD güncel fiyatı nedir?
SPRSTR / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
SprotoStrategy varlığının piyasa değeri nedir?
SPRSTR piyasa değeri $ 25,39K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SPRSTR arzı nedir?
Dolaşımdaki SPRSTR arzı, 1,00B USD.
SPRSTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SPRSTR, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SPRSTR fiyatı (ATL) nedir?
SPRSTR, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
SPRSTR işlem hacmi nedir?
SPRSTR için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SPRSTR bu yıl daha da yükselir mi?
SPRSTR piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SPRSTR fiyat tahminine göz atın.
SprotoStrategy (SPRSTR) Önemli Sektör Güncellemeleri

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.