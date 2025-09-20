SprotoStrategy (SPRSTR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,25 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%10,77 Fiyat Değişimi (7 G) --

SprotoStrategy (SPRSTR) canlı fiyatı --. SPRSTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SPRSTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SPRSTR son bir saatte -%0,25 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,77 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SprotoStrategy (SPRSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 25,39K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 25,39K Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki SprotoStrategy piyasa değeri $ 25,39K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SPRSTR arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 25,39K.