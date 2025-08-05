SQRCAT Fiyatı (SQRCAT)
SQRCAT (SQRCAT), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 18,18K USD piyasa değerine sahiptir. SQRCAT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, SQRCAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SQRCAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SQRCAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SQRCAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%8,96
|30 Gün
|$ 0
|-%11,90
|60 Gün
|$ 0
|-%52,74
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel SQRCAT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,14
+%8,96
-%8,67
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
SQRCAT is a new Culture & Community Coin on AVAX. Launched on March 7th as a zero-utility token, it fits most suitably into the memecoin category, however one of the project’s aims is to bridge the memecoin market to professional branding industries in order to onboard new audiences into crypto altogether. Therefore SQRCAT also presents itself as a professional brand. It is heavily community-focussed and relies entirely on organic growth, with no fake followers and zero promotions or shills paid for. The project can look back on a very successful launch, with solid early community engagement, a balanced distribution of funds across the chain and first price development looking healthy and clean. The contract was renounced, the LP token burned, and the team (who is doxxed on Twitter/X) is now working in full swing to take the project to the highest registers.
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