SquidOnSui (SQID) Nedir?

SQUID ON SUI aims to be a leading meme coin within the Sui ecosystem with a strong emphasis on community engagement. It's designed to foster a transparent and inclusive environment where every member feels valued and empowered. Born from the desire to create a fun and engaging memecoin, SQUID ON SUI captures the innovative spirit of the Sui Network. It's more than just a meme coin; it's a symbol of the community's creativity and collaborative spirit within the Sui ecosystem.

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SquidOnSui (SQID) Kaynağı Resmi Websitesi

SquidOnSui (SQID) Token Ekonomisi

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