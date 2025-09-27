SquiggleStrategy (SQUIGSTR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00138806 $ 0,00138806 $ 0,00138806 24 sa Düşük $ 0,00265515 $ 0,00265515 $ 0,00265515 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00138806$ 0,00138806 $ 0,00138806 24 sa Yüksek $ 0,00265515$ 0,00265515 $ 0,00265515 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00265515$ 0,00265515 $ 0,00265515 En Düşük Fiyat $ 0,00138806$ 0,00138806 $ 0,00138806 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%6,84 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%20,92 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

SquiggleStrategy (SQUIGSTR) canlı fiyatı $0,00264554. SQUIGSTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00138806 ve en yüksek $ 0,00265515 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SQUIGSTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00265515, en düşük fiyatı ise $ 0,00138806 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SQUIGSTR son bir saatte +%6,84 değişim gösterdi, 24 saatte +%20,92 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SquiggleStrategy (SQUIGSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,64M$ 2,64M $ 2,64M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,64M$ 2,64M $ 2,64M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki SquiggleStrategy piyasa değeri $ 2,64M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SQUIGSTR arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,64M.