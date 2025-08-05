Squish ($SQUISH) Nedir?

A Squishmallow Memecoin The world's most popular toy. With over 400 million toys sold, Squishmallow has amassed 120,000 followers on Twitter, 456,000 TikTok followers, and nearly 890,000 Instagram followers as of 2023. By May 2024, the brand has garnered over 13 billion views on TikTok and has been tagged in more than 1 million posts on Instagram. Join the Squish revolution with $squish on Solana!

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Squish ($SQUISH) Kaynağı Resmi Websitesi

Squish ($SQUISH) Token Ekonomisi

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