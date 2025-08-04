StakeWise (SWISE) Nedir?

StakeWise is a liquid Ethereum staking protocol that tokenizes users' deposits and staking rewards as sETH2 (deposit token) and rETH2 (reward token). All tokens are mapped 1:1 to ETH in the Pool and can be used as a representation of staked Ether in the DeFi ecosystem.

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StakeWise (SWISE) Kaynağı Resmi Websitesi

StakeWise (SWISE) Token Ekonomisi

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